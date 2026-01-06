Programme NBA : opposition de style entre les Wolves et le Heat (2h)

Six matchs sont au programme cette nuit en NBA et la plus belle est sans doute le Wolves – Heat à 2h du matin. Deux équipes en confiance qui voudront maintenir leurs belles dynamiques. Qui gagnera entre la défense resserrée et l’attaque rapide ?

Le programme NBA du soir :

1h : Pacers – Cavaliers

1h : Wizards – Magic

2h : Grizzlies – Spurs

2h : Wolves – Heat

2h : Pelicans – Lakers

5h : Kings – Mavericks

L’affiche à ne pas rater : Wolves – Heat

Que ce soit en attaque ou en défense, les ratings de ces deux équipes sont proches et pourtant ce sont deux styles très différents qui vont s’affronter ce soir au Target Center. Une équipe qui joue plutôt lentement, avec beaucoup d’écrans, face à la meilleure Pace de la NBA qui souhaite punir en transition.

Anthony Edwards face à Norman Powell, Rudy Gobert face à Bam Adebayo, Chris Finch face à Erik Spoelstra. Il y. aura beaucoup de match-ups très intéressantes à 2h du matin à Minneapolis.

Anthony Edwards has made a finishing leap this season.

He’s shooting 77.7% in the restricted area, a career high and nearly 10% better than last year. pic.twitter.com/DEbYc2sT02

— Wolf Wise Statistics (@WolfWiseStats) January 6, 2026

Norman Powell is a walking bucket… pic.twitter.com/ZL5KXRaRzv

— Basketball University (@UofBasketball) January 5, 2026

Les Français en lice

Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr affronteront le Magic.

Noah Penda sera opposé aux Wizards.

Victor Wembanyama de retour face aux Grizzlies ?

Rudy Gobert et Joan Beringer joueront contre Miami.

Maxime Raynaud bataillera face à la belle raquette des Mavericks.

