Nouvelle semaine, nouveau tour d’horizon pour les Français en NBA et encore une fois, il y a eu de quoi se mettre sous la dent. Entre un Victor Wembanyama toujours aussi dévastateur malgré un programme allégé, des intérieurs tricolores qui verrouillent la peinture à coups de contres et de rebonds, et une jeunesse qui continue de gratter ses responsabilités, le tableau est dense. On fait le point complet sur la semaine des Bleus du grand circuit.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Victor Wembanyama n’a joué que deux matchs cette semaine, mais il a largement rentabilisé son temps de présence. D’abord un gros chantier face aux Cavaliers malgré une adresse extérieure plus moyenne, puis un autre face à la raquette new-yorkaise. Deux belles sorties pour un Wemby qui commençait à retrouver du rythme… avant de se blesser au genou (hyperextension). Espérons qu’il revienne vite sur les parquets.

Victor Wembanyama a vécu une soirée contrastée dans la win face aux Knicks :

🔹31 points

🔹13 rebonds

🔹10/12 au tir

🔹9/10 aux lancers

Mais il a quitté le match après 23 minutes pour une légère hyperextension au genou. Il espère être de retour « dès le prochain match » ! 🙌 pic.twitter.com/gPmop1Qa30

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 1, 2026

Spurs vs Cavaliers : 26 points à 7/16 au tir dont 2/6 du parking, et 10/12 aux lancers, 14 rebonds, 3 passes, 1 interception et 1 contre en 27 minutes

Spurs vs Knicks : 31 points à 10/12 au tir dont 2/2 de loin, 9/10 aux lancers, 13 rebonds, 1 passe et 1 contre en 23 minutes

Spurs @ Pacers : DNP

Spurs vs Blazers : DNP

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 24,3 points à 52,5% au tir dont 36,5% du parking, 84,1% aux lancers, 11,7 rebonds, 3,4 passes, 0,8 steal, 2,9 contres en 29,8 minutes.

# Alexandre Sarr (Washington Wizards)

Semaine en montagnes russes pour Alexandre Sarr, capable d’alterner le très discret et le franchement clinquant. Après une sortie compliquée contre Phoenix, le Français a enchaîné deux matchs convaincants face à Milwaukee puis aux Nets. De l’impact des deux côtés du terrain, une présence dans la raquette, tout ce qu’on attend de lui. La fin de semaine retombe un peu après avoir été très bien contenu par un autre Frenchie : Rudy Gobert.

Alex Sarr 19/5/4/4b pic.twitter.com/USmcmZzK4r

— riley ｼ (@rileyr_) January 3, 2026

Wizards vs Suns : 2 points à 1/5 au tir dont 0/2 du parking, 2 rebonds, 4 passes, 1 interception et 2 contres en 24 minutes

Wizards @ Bucks : 20 points à 7/15 au tir dont 1/2 de loin, 5/6 aux lancers, 11 rebonds, 2 passes et 4 contres en 28 minutes

Wizards vs Nets : 19 points à 8/15 au tir dont 1/2 de loin, 2/2 aux lancers, 5 rebonds, 4 passes et 4 contres en 28 minutes

Wizards vs Wolves : 7 points à 3/10 au tir dont 1/2 de loin, 3 rebonds, 4 passes et 1 interception en 25 minutes

Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : 17,7 points à 50,4 % au tir et 35,1 % à 3-points, 67,6% aux lancers, 8 rebonds, 3 passes, 2,4 contres, 0,8 steals par match en 28,4 minutes

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Rudy continue d’être régulier sans faire trop de bruit. Il empile les double-doubles et monte en puissance offensivement au fil du road-trip, jusqu’à finir à Washington avec 18 points à 8/10 et encore 4 contres. Défensivement, ça reste la base : 4 contres contre Chicago, 4 de plus face aux Wizards, de quoi rappeler que traverser la peinture des Wolves n’est toujours pas un hobby très sain. Avec Rudy sur le terrain, les Wolves restent l’une des meilleures défenses NBA. Seul petit bémol : les lancers (1/4 contre les Bulls) mais pour le reste, semaine ultra consistante.

Rudy Gobert 18 PTS, 14 REB, 4 BLK, 8/10 FG, 2/2 FT, 1 TO, 82.7% TS vs Wizards https://t.co/BtA6joJyE9 pic.twitter.com/9Wo6CVtIir

— Basketball Performances (@NBAPerformances) January 5, 2026

Wolves @ Bulls : 9 points à 4/5 au tir et 1/4 aux lancers, 10 rebonds, 1 passe, 1 interception et 4 contres en 29 minutes

Wolves @ Hawks : 6 points à 3/6 au tir, 11 rebonds, 3 passes et 1 interception en 28 minutes

Wolves @ Heat : 13 points à 5/7 au tir dont 0/1 de loin et 3/3 aux lancers, 12 rebonds, 1 passe et 1 interception en 32 minutes

Wolves @ Wizards : 18 points à 8/10 au tir, 2/2 aux lancers, 14 rebonds et 4 contres en 29 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 11,1 points à 71% au tir et 52% aux lancers, 11,2 rebonds, 1,9 passe, 0,6 steal et 1,7 contre en 31,6 minutes.

# Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Zaccharie Risacher continue de traverser une période frustrante, entre rumeurs de transfert et performances trop discrètes. Il avait plutôt bien démarré la semaine à OKC avec 12 points en 22 minutes et un gros carton longue distance (4 tirs primés), avant de connaître deux matchs plus brouillons au tir (1/5 de loin contre Minnesota, 0/3 à Toronto avec un 3/11 global). Entre les deux, une sortie assez propre au Madison Square Garden (12 points à 4/7, 5 rebonds) qui rappelle qu’il peut être efficace sans monopoliser le ballon.

Dans l’ensemble, la production reste en dessous de ce qu’on espère – pas forcément aidé par l’utilisation de Quin Snyder – et il manque encore de constance dans le shoot pour réaliser des perfs plus marquantes.

#noticing pic.twitter.com/ftm2pKyGrD

— Hawks Agenda (@ATLHawksBurner) January 3, 2026

Hawks @ Thunder : 12 points à 4/9 au tir dont 4/8 de loin, 4 rebonds, 1 interception et 1 contre en 22 minutes

Hawks vs Wolves : 9 points à 4/10 au tir dont 1/5 de loin, 0/2 aux lancers, 4 rebonds et 1 passe en 28 minutes

Hawks @ Knicks : 12 points à 4/7 au tir dont 1/3 de loin, 3/5 aux lancers, 5 rebonds et 1 passe en 22 minutes

Hawks @ Raptors : 8 points à 3/11 au tir dont 0/3 du parking, 2/2 aux lancers et 7 rebonds en 30 minutes

Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA : 10,5 points à 45,1% au tir dont 32,9% du parking, 67,2% aux lancers, 3 rebonds, 1,6 passe, 1 steal et 0,6 contre en 24,1 minutes.

Elle est lourde à porter, l’étiquette de 1er choix de Draft.

En tout cas elle laisse peu de place à l’erreur, et pour Zacch Risacher c’est assez symbolique de ce qui se passe à Atlanta.

L’impact dans le jeu global est trop limité. C’est con parce que les shoots rentrent (12/22…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 24, 2025

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Bilal Coulibaly a rendu une copie mitigée cette semaine. Offensivement c’est assez compliqué mais il compense en remplissant le reste : rebonds, passes, et surtout une grosse production défensive, symbolisée par le match contre Brooklyn (4 interceptions, 2 contres, 8 rebonds et 4 passes). Même quand les points ne tombent pas en masse, Bilal trouve des façons d’impacter et Washington en a clairement besoin. Le tir extérieur reste à stabiliser mais l’énergie et la polyvalence, elles, ne bougent pas et c’est ce qu’on veut.

Wizards vs Suns : 13 points à 3/8 au tir dont 2/5 du parking, 5/6 aux lancers, 7 rebonds, 3 passes et 1 contre en 26 minutes

Wizards @ Bucks : 10 points à 2/8 au tir dont 1/4 de loin, 5/8 aux lancers, 5 rebonds, 2 passes et 2 interceptions en 25 minutes

Wizards vs Nets : 11 points à 2/8 au tir dont 0/1 du parking, 8 rebonds, 4 passes, 4 interceptions et 2 contres en 29 minutes

Wizards vs Wolves : 6 points à 3/6 au tir dont 0/2 de loin, 4 rebonds, 1 passe et 2 contres en 27 minutes

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 10,1 points à 37,2% au tir dont 25,4% du parking, 76,5% aux lancers, 4,9 rebonds, 2,7 passes, 1,5 steal et 1 contre en 26,7 minutes.

# Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

Moussa Diabaté avait bien commencé la semaine, toujours présent en défense et au rebond (avec même un peu de scoring). De bonnes performances avant de se faire stopper net par une blessure au poignet.

Hornets vs Bucks : 14 points à 6/9 au tir, 2/2 aux lancers, 9 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 1 contre en 34 minutes

Hornets vs Warriors : 0 point à 0/3 au tir, 8 rebonds, 3 passes, 1 interception et 1 contre en 27 minutes

Hornets @ Bucks : DNP

Hornets @ Bulls : DNP

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 8,3 points à 63,6% au tir et 66,4% aux lancers, 8,4 rebonds, 1,3 passe, 0,9 steal et 1 contre en 23 minutes.

# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Nicolas Batum a livré une semaine dans son registre : peu de tirs, mais des soirs où ça pique très fort quand ça chauffe derrière l’arc. Discret contre Sacramento, il a surtout planté son match de la semaine face au Jazz : 14 points avec un très gros 4/6 de loin, en 27 minutes, le genre de séquence qui change l’espacement et fait respirer l’attaque des Clippers. De bonnes performances qui font du bien à une équipe des Clippers qui commence doucement à se stabiliser (six victoires en sept matchs).

Clippers vs Kings : 3 points à 1/3 du parking, 1 rebond, 2 passes, 1 interception et 1 contre en 18 minutes

Clippers vs Jazz : 14 points à 4/6 de loin, 2/2 aux lancers, 2 rebonds, 1 passe et 1 interception en 27 minutes

Clippers vs Celtics : 6 points à 1/4 du parking, 2 rebonds, 1 passe et 1 contre en 16 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 4,9 points à 39,6% au tir dont 40,1% du parking, 86,2% aux lancers, 2,8 rebonds, 0,8 passe, 0,9 steal et 0,4 contre en 21 minutes.

# Guerschon Yabusele (New York Knicks)

Guerschon Yabusele a réussi à gratter quelques minutes cette semaine et a été plutôt adroit ! Mais Mike Brown semble parfois… impitoyable, à l’image du match face aux Sixers où le Français est benché juste après avoir loupé un tir. Une situation pas toujours idéale pour prendre de la confiance.

Knicks @ Pelicans : 9 points à 3/5 au tir dont 3/4 de loin, 2 rebonds et 1 passe en 15 minutes

Knicks @ Spurs : 2 points à 1/1 au tir, 2 rebonds et 1 passe en 9 minutes

Knicks vs Hawks : 8 points à 3/5 au tir dont 0/1 de loin, 2/2 aux lancers, 4 rebonds et 1 passe en 15 minutes

Knicks vs Sixers : 0 point à 0/2 au tir dont 0/1 du parking et 1 rebond en 3 minutes

Les stats de Guerschon Yabusele cette saison en NBA : 2,9 points à 38,7% au tir dont 30,1% du parking, 60,0% aux lancers, 2,1 rebonds, 0,4 passe, 0,1 steal et 0,2 contre en 9,4 minutes.

# Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Tidjane Salaün était branché sur courant alternatif cette semaine mais il y a des signaux encourageants. Contre Milwaukee à domicile, il ne marque presque pas (3 points) mais va chercher… 11 rebonds en 27 minutes, grosse présence au combat. Ensuite, production plus classique face aux Warriors (6 points en 16 minutes), avant de signer sa sortie la plus aboutie de la semaine à Milwaukee : 12 points et 4 rebonds avec l’efficacité qui va avec. Fin de semaine en DNP à Chicago (gêne à la cheville) mais sur les trois matchs joués, on voit un Salaün capable d’apporter sur plusieurs secteurs, surtout quand le tir tombe. Depuis son retour de G League, Tidjane performe et c’est tout ce qu’on lui souhaite.

Hornets vs Bucks : 3 points à 1/4 au tir dont 1/2 de loin, 11 rebonds, 1 passe et 1 interception en 27 minutes

Hornets vs Warriors : 6 points à 3/5 au tir dont 0/2 de loin, 1 rebond, 1 passe et 1 interception en 16 minutes

Hornets @ Bucks : 12 points à 4/5 au tir, 2/3 de loin, 2/2 aux lancers, 4 rebonds, 1 passe et 1 contre en 22 minutes

Hornets @ Bulls : DNP

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA : 7,4 points à 51,8% au tir dont 46,2% du parking, 70,1% aux lancers, 3,3 rebonds, 0,9 passe, 0,5 steal et 0,3 contre en 16,5 minutes.

# Noah Penda (Orlando Magic)

Semaine très légère pour Penda, surtout marquée par un temps de jeu au compte-gouttes. Il a eu deux petites fenêtres à saisir sur le road-trip : 5 minutes à Toronto (1 point) puis 9 minutes à Indiana, où il a été efficace (4 points à 2/3) et a même gratté une interception. Rien de fou, mais il a fait simple et propre quand on l’a lancé. Derrière, deux DNP qui confirment que sa place dans la rotation du Magic reste encore très fluctuante. Rien d’inquiétant, mais forcément, lors de rencontres serrées c’est plus difficile de gratter des minutes.

Magic @ Raptors : 1 point à 1/2 aux lancers, et 1 rebond en 5 minutes

Magic @ Pacers : 4 points à 2/3 au tir et 1 interception en 9 minutes

Magic @ Bulls : DNP

Magic vs Pacers : DNP

Les stats de Noah Penda cette saison en NBA : 4,3 points à 44,8% au tir dont 43,1% du parking, 61,5% aux lancers, 4 rebonds, 1,2 passe, 0,3 steal et 0,3 contre en 11,4 minutes.

PIVOT!

Noah Penda with the up & under in the post pic.twitter.com/GuiwzbDNkU

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) December 31, 2025

# Nolan Traoré (Brooklyn Nets)

Semaine très contrastée pour Nolan Traoré, avec un shoot qui a fait le yo-yo d’un match à l’autre. Il démarre bien contre Golden State (9 points en 14 minutes, 3/4 de loin), puis se casse les dents face à Houston (1/8) et Denver (2/10, 1/7 à 3-points), signe que la régularité n’est pas encore là. Le match référence, c’est clairement à Washington : 12 points à 4/7, 4/4 aux lancers, 5 passes, 1 interception et même 2 contres. Quand l’adresse suit, il peut peser. Mais sur la durée, c’est surtout la constance au tir qui fera passer un cap.

Nets rookie Nolan Traoré 12 PTS (4-7 FG, 4-4 FT), 5 AST, 1 REB, 1 STL, 2 BLK vs. Wizards https://t.co/wYk1XB93f6 pic.twitter.com/ttDMmfVg4O

— Role Player Performances (@BenchHighlights) January 3, 2026

Nets vs Warriors : 9 points à 3/6 au tir dont 3/4 de loin et 1 contre en 14 minutes

Nets vs Rockets : 3 points à 1/8 au tir dont 1/5 de loin, 2 passes et 1 interception en 26 minutes

Nets @ Wizards : 12 points à 4/7 au tir, 4/4 aux lancers, 1 rebond, 5 passes, 1 interception et 2 contres en 25 minutes

Nets vs Nuggets : 5 points à 2/10 au tir dont 1/7 de loin, 3 rebonds et 4 passes en 18 minutes

Les stats de Nolan Traoré cette saison en NBA : 3 points à 35,8% au tir dont 26,3% du parking, 61,5% aux lancers, 1,1 rebond, 2 passes, 0,5 steal et 0,1 contre en 12,6 minutes.

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Victime d’une élongation au mollet droit, Ousmane Dieng est éloigné des terrains pour une durée indéterminée.

Thunder vs Hawks : DNP

Thunder vs Blazers : DNP

Thunder @ Warriors : DNP

Thunder @ Suns : DNP

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 3,9 points à 41,8% au tir dont 39,3% du parking, 100% aux lancers, 1,7 rebond et 0,9 passe 0,1 interception et 0,3 contre en 12,6 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

La fenêtre semble s’être ouverte pour Rayan Rupert cette semaine. Face à Dallas, il a profité de ses 27 minutes pour produire, même si les lancers l’ont un peu lâché. Derrière, c’est plus compliqué : match compliqué à OKC (1/6), puis deux sorties courtes à New Orleans et San Antonio où il apporte quelques points et de l’activité (un contre, puis une interception). Globalement, on sent qu’il peut peser quand la rotation lui laisse de la place, mais sur la semaine, l’impact reste surtout ponctuel.

Blazers vs Mavericks : 9 points à 4/9 au tir dont 1/4 aux lancers, 3 rebonds, 2 passes et 1 contre en 27 minutes

Blazers @ Thunder : 2 points à 1/6 au tir dont 0/1 de loin, 4 rebonds et 1 passe en 12 minutes

Blazers @ Pelicans : 3 points à 1/3 du parking, 1 rebond et 1 passe en 14 minutes

Blazers @ Spurs : 5 points à 2/5 dont 1/3 de loin, 2 rebonds, 1 passe et 1 interception en 14 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 1,9 point à 37,4% au tir dont 30,1% du parking, 50% aux lancers, 1,6 rebond, 0,4 passe, 0,3 interception en 8,8 minutes.

# Pacôme Dadiet (New York Knicks)

Pacôme Dadiet fait des allers-retours avec la G League mais sa progression ne semble pas suffisante aux yeux de Mike Brown pour que des minutes lui soient accordées. Le tacticien des Knicks lui a donné deux petites minutes cette semaine.

Knicks @ Pelicans : DNP

Knicks @ Spurs : DNP

Knicks vs Hawks : 1 rebond et 1 passe en 2 minutes

Knicks vs Sixers : DNP

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en NBA : 0,4 point à 16,7% au tir, 100% aux lancers, 0,6 rebond, 0,4 passe et 0,1 interception en 3,3 minutes

# Sidy Cissoko (Portland Trail Blazers)

Semaine très “pile ou face” pour Sidy Cissoko, mais avec un vrai coup d’éclat au milieu. Il démarre dans le dur contre Dallas (1/8, 1/6 de loin), avant de totalement retourner la table à OKC : 19 points à 7/10, avec un énorme 5/7 du parking, en 27 minutes. Le reste est plus haché offensivement (2/7 puis 2/6) mais l’activité, elle, reste bien présente : des rebonds (6 contre San Antonio), des passes, et surtout de la défense qui remplit la feuille (2 interceptions + 1 contre à New Orleans). Si l’adresse extérieure se stabilise, il y a clairement matière à faire plus que des flashs… mais ce genre de match à 19 points montre déjà ce qu’il peut devenir quand ça s’aligne.

Blazers vs Mavericks : 6 points à 1/8 dont 1/6 de loin, 3/4 aux lancers, 5 rebonds, 1 passe et 1 contre en 21 minutes

Blazers @ Thunder : 19 points à 7/10 au tir dont 5/7 du parking, 1 rebond, 2 passes et 1 contre en 27 minutes

Blazers @ Pelicans : 5 points à 2/7 au tir dont 1/4 du parking, 3 passes, 2 interceptions et 1 contre en 19 minutes

Blazers @ Spurs : 7 points à 2/6 au tir dont 2/5 de loin, 1/2 aux lancers, 6 rebonds et 1 passe en 22 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 5,6 points à 38,2% au tir dont 29,1% du parking, 72,4% aux lancers, 2,2 rebonds, 1,6 passe, 0,5 interception et 0,1 contre en 20,4 minutes.

# Joan Beringer (Minnesota Timberwolves)

Joan Beringer a profité des quelques minutes que Chris Finch lui a accordées, surtout en défense. La fin de semaine s’est déroulée en G League pour l’intérieur tricolore.

Wolves @ Bulls : 0 point à 0/2 au tir, 3 rebonds et 2 contres en 5 minutes

Wolves @ Hawks : 2 rebonds et 1 contre en 7 minutes

Wolves @ Heat : DNP

Wolves @ Wizards : DNP

Les stats de Joan Beringer cette saison en NBA : 2 points à 72,7% au tir et 66,7% aux lancers, 1,3 rebond, 0,1 interception et 0,2 contre en 4,2 minutes

# Noa Essengue (Chicago Bulls)

Noa Essengue s’est lourdement blessé à l’épaule et ne rejouera pas cette saison…

Les stats de Noa Essengue cette saison en NBA : 0,5 interception en 3 minutes

# Maxime Raynaud (Sacramento Kings)

Blessé cette semaine, Maxime Raynaud a vu sa bonne dynamique être perturbée. Deux perfs solides contre les Clippers puis Boston, toujours très propre au tir (5/8, deux fois), avant un bobo au genou réduisant son temps de jeu et donc logiquement sa production : 6 points contre Phoenix puis Milwaukee où il a notamment fait la rencontre de Giannis Antetokounmpo. On espère voir Max de retour à 100% très vite, lui qui amène une présence intérieure qui fait plaisir chez les Kings.

Kings @ Clippers : 12 points à 5/8 au tir dont 0/1 de loin, 2/2 aux lancers, 12 rebonds et 2 contres en 35 minutes

Kings vs Celtics : 12 points à 5/8 au tir, 2/2 aux lancers, 8 rebonds et 1 passe en 34 minutes

Kings @ Suns : 6 points à 3/7 au tir, 0/4 aux lancers, 5 rebonds, 2 passes et 1 interception en 25 minutes

Kings vs Bucks : 6 points à 3/5 au tir dont 0/1 de loin, 8 rebonds et 1 passe en 24 minutes

Les stats de Maxime Raynaud cette saison en NBA : 11 points à 55,2% au tir, 35,6% du parking, 75,1% aux lancers, 6,3 rebonds, 1,1 passe, 0,5 interception et 0,6 contre en 22,3 minutes.

# Mohamed Diawara (New York Knicks)

La semaine avait commencé en pétard pour Mo’ avec un record en carrière face aux Pelicans. Mike Brown a choisi de le titulariser à deux reprises ce qui est très encourageant pour le jeune Français. Le staff lui témoigne sa confiance et il leur rend avec beaucoup d’énergie, notamment en défense. Diawara a notamment profité de plusieurs absences – dont celle de Josh Hart – pour prendre du galon.

Maintenant, il faut essayer de s’imposer sur la durée, ce qui représente une mission encore plus difficile.

Mohamed Diawara career high 18 points on 7/9 shooting and 4/4 from threepic.twitter.com/sWfdWzepVm

— Teg🚨 (@IQfor3) December 30, 2025

Knicks @ Pelicans : 18 points à 7/9 au tir dont 4/4 du parking, 1 rebond et 2 interceptions en 17 minutes

Knicks @ Spurs : 6 points à 2/5 du parking, 1 rebond et 1 passe en 5 minutes

Knicks vs Hawks : 0 point à 0/3 dont 0/1 de loin, 4 rebond, 1 passe, 1 interception et 1 contre en 6 minutes

Knicks vs Sixers : 2 minutes de jeu

Les stats de Mohamed Diawara cette saison en NBA : 1,6 point à 37,4% au tir et 34,1% du parking, 33,3% aux lancers, 1 rebond, 0,6 passe, 0,2 interception et 0,1 contre en 5,2 minutes.