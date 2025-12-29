Zaccharie Risacher et les Hawks, c’est quoi le problème ?

Depuis quelques jours, de nombreuses rumeurs circulent autour des Hawks, avec le nom de Zaccharie Risacher revenant souvent dans les transferts potentiels de la franchise. Après seulement 18 mois, la direction d’Atlanta semble prête à abandonner son premier choix de Draft 2024.

Est-ce que les multiples commentaires très engagés contre Zaccharie Risacher sur les réseaux sociaux sont parfois durs à lire ? Oui. Est-ce qu’ils ne reflètent pourtant pas une part de vérité ? Peut-être que si, aussi. En tout cas, les Hawks se rangent parmi ceux qui ne croient vraisemblablement plus au projet Risacher, puisque Marc Stein lui-même évoque la volonté d’Atlanta de transférer son premier choix de Draft dès cet hiver si une opportunité se présente.

Former No. 1 pick Zaccharie Risacher hasn’t developed as the Hawks hoped, and they’re open to moving him in the right deal, per @TheSteinLine

“It is also increasingly believed that Atlanta is willing to surrender Zaccharie Risacher in the proverbial rightscenario, since the No.… pic.twitter.com/GixD6tS8gy

— NBACentral (@TheDunkCentral) December 29, 2025

Alors, serait-ce chez les Mavericks, en échange d’Anthony Davis, pour lequel les Hawks ont un certain intérêt ? C’est en tout cas la piste privilégiée aujourd’hui par la franchise, selon les bruits de couloir. De telles rumeurs ont en tout cas « achevé » – en quelque sorte – le joueur auprès d’une partie des fans de NBA, qui le cataloguent tantôt comme « 1er choix de Draft le plus insignifiant de l’histoire » ou comme « Plus gros bust depuis Anthony Bennett en 2013« . Avant même de nuancer ces propos, restons dans ce niveau exécrable de débat et rappelons simplement que Markelle Fultz existe.

2024, le délit de sale Draft ?

Même s’il faut attendre plusieurs saisons pour véritablement juger une cuvée de Draft (et ne vous inquiétez pas, on sera là dans quelques années pour le premier vrai bilan) il apparaît déjà plutôt rationnel de dire que la cuvée 2024 n’est pas un millésime aussi coté que les précédentes et que les suivantes. C’est comme ça, ça arrive.

Pour autant, le statut de premier choix de Draft, lui, porte la même valeur chaque année. Avec les mêmes attentes, les mêmes promesses : celle d’une future superstar. Est-ce que Zaccharie Risacher aurait été à cette place un an plus tôt, un an plus tard ? Peut-être pas, sûrement pas. Est-ce qu’il aurait été plus tranquille dans son développement avec une place plus basse ? Sans doute que oui. Est-ce qu’on a donc devant nous un bust en devenir ? Bien sûr que non.

Les Hawks, un échec… programmé ?

On a eu droit à 105 matchs de Zaccharie Risacher en NBA. On a aussi suivi son développement en France, avant sa Draft. Tout ça pour dire qu’on a en mémoire un échantillon très exhaustif de ce que le français est capable de produire. Il sait défendre fort, peut attaquer fort, et même s’il n’est pas dans ce que l’on qualifiera de « dominant » physiquement, son sens du jeu est largement au niveau pour non pas survivre en NBA, mais pour y avoir un impact significatif.

Zaccharie Risacher 38 points on 15/20 pic.twitter.com/rEfFx8B4U3

— Brett Usher (@UsherNBA) April 11, 2025

z

Lorsqu’il termine très très fort sa saison régulière rookie – avec les deux matchs à plus de 35 points – un tournant doit arriver dans la hiérarchie d’Atlanta. La franchise possède un joueur qui sait marquer sans tripoter la balle, qui bouge remarquablement bien sans ballon. Le développement est encore en cours et loin d’être terminé, mais ces rencontres sont la preuve qu’ils tiennent un lieutenant de premier ordre. Il est donc temps de lui accorder le temps de jeu et le volume de tir qui va avec. Mais non.

Tout aussi bon qu’il ait pu être, tout autant d’espérance qu’il ait pu susciter, les Hawks – et surtout Quin Snyder – ont visiblement décidé de mettre Zaccharie de côté. Depuis une vingtaine de matchs, il est envoyé dans le corner, attend de tirer. Et c’est tout. Cette saison, Zacch est le septième temps de jeu de la franchise. Un numéro 1 de Draft, en année sophomore.

Désolé, mais quel gâchis. Cependant, si ce n’était que le seul fait qu’on puisse reprocher à Quin Snyder en tant que coach, on pourrait éventuellement l’accepter. Hélas, il semblerait qu’une grosse partie de la fanbase des Hawks réclame également son départ.

Dans tous les cas, et sans s’enfoncer plus loin dans le cynisme, maintenir Zaccharie chez les Hawks laisse envisager un désastre à court terme pour le joueur. Et quand une franchise arrête de croire à son numéro un de Draft au bout d’un an et demi, c’est qu’elle ne sait manifestement pas comment le développer plus ou qu’elle ne veut pas s’en donner la peine. Un comble avec un joueur de cette trempe.

En cas de transfert, quel point de chute ?

Les Mavericks offriraient une opportunité remarquable pour Risacher, si jamais les conversations autour d’Anthony Davis venaient à aboutir dans les semaines à venir. Avec Cooper Flagg, avec Klay Thompson comme mentor, avec Kyrie Irving. Et surtout, avec du temps de jeu.

D’autres franchises pourraient également manifester de l’intérêt pour le joueur, on pense aux Warriors. Un ailier qui n’a pas besoin de la balle pour apporter, qui pourrait avoir un rôle similaire à celui de Klay Thompson en son temps. Et un ailier qui défend. Un jeu qui – sur le papier – ferait ressortir toutes les meilleures qualités du sophomore tricolore. Tiens, ça tombe bien, les Dubs ont Jonathan Kuminga a bazarder quelque part cet hiver.

Tout projet qui croit en ses – pourtant évidentes – qualités serait un bon point de chute. Car si Zaccharie est un joueur qui peut se bonifier dans un système de jeu donné, il est surtout un joueur qui peut s’adapter aux situations. Et c’est aussi pour ça qu’il est numéro 1 de Draft, il ne faudrait pas l’oublier.