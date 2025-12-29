La NBA a coupé court à la séquence de boxe : Jose Alvarado écope de deux matchs de suspension, Mark Williams de un match, après leur échange de coups lors de Suns – Pelicans (123-114) à New Orleans samedi soir.

Il restait 2:06 à jouer dans le troisième quart-temps quand tout a basculé. Sur une action anodine au départ, Alvarado commet une faute défensive sur Mark Williams. Réaction immédiate : le pivot des Suns le pousse dans le dos, et ni une ni deux, l’arrière des Pelicans décoche sa meilleure droite avant que les coéquipiers et les arbitres ne séparent tout le monde. Sur le moment les deux joueurs écopes d’une sanction logique : deux fautes techniques et éjection en attendant le verdict de la ligue.

Et justement la NBA n’a pas tardé car Shams Charania (ESPN) a annoncé cette nuit que Jose Alvarado sera suspendu deux matchs et Mark Williams un seul. Concrètement, Alvarado manquera les matchs contre New York (29 décembre) puis Chicago (31 décembre), tandis que Williams ne jouera pas à Washington (29 décembre).

À noter également : aucune autre sanction n’a été distribuée (à l’encontre d’autres joueurs ou membres des staff durant l’altercation), le reste du parquet ayant surtout tenté d’éteindre l’incendie plutôt que d’y jeter de l’essence.