La nuit des Français en NBA : Alexandre Sarr met 20 points aux Grizzlies

Six français étaient sur les parquets NBA cette nuit et ont réalisé de belles performances. Alex Sarr et Bilal Coulibaly ont été des éléments importants de la victoire des Wizards, Maxime Raynaud a également claqué un nouveau double-double, c’est le moment de faire le tour de nos français de la nuit !

Les résultats de la nuit

Raptors – Warriors : 141-127 a.p. (stats)

– Warriors : 141-127 a.p. (stats) Thunder – Sixers : 129-104 (stats)

– Sixers : 129-104 (stats) Wizards – Grizzlies : 116-112 (stats)

– Grizzlies : 116-112 (stats) Blazers – Celtics : 114-108 (stats)

– Celtics : 114-108 (stats) Clippers – Pistons : 112-99 (stats)

– Pistons : 112-99 (stats) Lakers – Kings : 125-101 (stats)

Alexandre Sarr

Gros match de l’intérieur français tant sur le plan offensif que défensif. Alex tremine à 20 points 9 rebonds, 1 passe, 2 interceptions et 6 contres en 26 minutes. Une performance un peu ternie par son adresse capricieuse : 9/20 au tir dont 1/6 de loin et 1/1 aux lancers.

Bilal Coulibaly

Dans la lignée de son dernier match vendredi soir, Bilal a également réalisé une belle sortie : 14 points, à 6/15 au tir dont 0/3 de loin, 2/2 aux lancers, 8 rebonds, 2 passes, 3 interceptions et 2 contres en 28 minutes.

Sidy Cissoko et Rayan Rupert

Petite nuit pour nos deux frenchies de l’Oregon Sidy Cissoko termine à 3 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et 1 contre en 22 minutes. De la présence un peu partout sauf au scoring (0/5 dont 0/4 de loin). De son côté, Rayan Rupert finit à seulement 1 rebond et 1 passe en 8 minutes (0/2 du parking)

Nicolas Batum

Propulsé dans le cinq de départ cette nuit, Batman a été sérieux comme à son habitude : 12 points à 4/8 du parking, 4 rebonds, 1 passe et 1 interception en 31 minutes.

Maxime Raynaud

Nouveau double-double pour l’intérieur des Kings, qui termine à 16 points à 8/10 au tir et 0/1 aux lancers, 10 rebonds et 2 passes en 34 minutes.

Maxime Raynaud 🇫🇷 pose son 5è double-double de la saison dans la défaite face aux Lakers :

🔹16 points

🔹8/10 au tir (!!)

🔹10 rebonds

🔹2 assists

Pas d’exploit face au rival californien mais une belle efficacité personnelle au tirpic.twitter.com/4IWplQ2rX5

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) December 29, 2025