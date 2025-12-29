Résumé NBA de la nuit : le Thunder se remet en marche face aux Sixers
Le 29 déc. 2025 à 08:41 par Nicolas Vrignaud
Six rencontres cette nuit en NBA, et c’est l’heure du résumé ! Le Thunder se remet en route après les défaites contre les Spurs, les Lakers assurent face aux Kings, et nos français ont plutôt brillé ! Allez, on fait le point.
Les résultats de la nuit
- Raptors – Warriors : 141-127 a.p. (stats)
- Thunder – Sixers : 129-104 (stats)
- Wizards – Grizzlies : 116-112 (stats)
- Blazers – Celtics : 114-108 (stats)
- Clippers – Pistons : 112-99 (stats)
- Lakers – Kings : 125-101 (stats)
Ce qu’il faut retenir
- Les Warriors sont à chier lorsqu’il faut terminer un match, et donc les Warriors perdent. Et cette fois, on a sorti la mitrailleuse dans le récap’, parce que ça suffit les conneries.
- Après deux défaites de suite contre les Spurs, le Thunder s’est remis en marche en dominant les Sixers à la maison. Ajay Mitchell de retour, ça vous change une équipe.
- Alexandre Sarr en forme (20 points, 9 rebonds) et les Wizards s’offrent les Grizzlies à domicile.
- D’abord exceptionnel en première mi-temps, Jaylen Brown a été plus discret par la suite. Et les Celtics s’inclinent face à la belle prestation collective des Blazers.
- Kawhi Leonard signe son record en carrière (55 points !) et les Clippers s’imposent contre les Pistons, 4e succès de suite !
- Soirée tranquille pour les Lakers, qui dominent les Kings sans trop forcer. Maxime Raynaud termine en double-double (16 points, 10 rebonds).
Le highlight de la nuit
EH VAS-Y LUI.
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 28, 2025
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 1h : Hornets – Bucks
- 1h : Wizards – Suns
- 1h30 : Nets – Warriors
- 1h30 : Heat – Nuggets
- 1h30 : Raptors – Magic
- 2h : Bulls – Wolves
- 2h : Rockets – Pacers
- 2h : Pelicans – Knicks
- 2h : Thunder – Hawks
- 2h : Spurs – Cavaliers
- 4h30 : Blazers – Mavericks
