Résumé NBA de la nuit : le Thunder se remet en marche face aux Sixers

Le 29 déc. 2025 à 08:41 par Nicolas Vrignaud

Ajay Mitchell Thunder 6MOY
Source image : NBA League Pass

Six rencontres cette nuit en NBA, et c’est l’heure du résumé ! Le Thunder se remet en route après les défaites contre les Spurs, les Lakers assurent face aux Kings, et nos français ont plutôt brillé ! Allez, on fait le point.

Les résultats de la nuit

  • Raptors – Warriors : 141-127 a.p. (stats)
  • Thunder – Sixers : 129-104 (stats)
  • Wizards – Grizzlies : 116-112 (stats)
  • Blazers – Celtics :  114-108 (stats)
  • Clippers – Pistons : 112-99 (stats)
  • Lakers – Kings : 125-101 (stats)

Ce qu’il faut retenir

  • Les Warriors sont à chier lorsqu’il faut terminer un match, et donc les Warriors perdent. Et cette fois, on a sorti la mitrailleuse dans le récap’, parce que ça suffit les conneries.
  • Après deux défaites de suite contre les Spurs, le Thunder s’est remis en marche en dominant les Sixers à la maison. Ajay Mitchell de retour, ça vous change une équipe.
  • Alexandre Sarr en forme (20 points, 9 rebonds) et les Wizards s’offrent les Grizzlies à domicile.
  • D’abord exceptionnel en première mi-temps, Jaylen Brown a été plus discret par la suite. Et les Celtics s’inclinent face à la belle prestation collective des Blazers.
  • Kawhi Leonard signe son record en carrière (55 points !) et les Clippers s’imposent contre les Pistons, 4e succès de suite !
  • Soirée tranquille pour les Lakers, qui dominent les Kings sans trop forcer. Maxime Raynaud termine en double-double (16 points, 10 rebonds).

Le highlight de la nuit

EH VAS-Y LUI.

pic.twitter.com/4zRIDrAnJq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 28, 2025

Les classements NBA :



Les résultats en TTFL :



Le programme de ce soir :

  • 1h : Hornets – Bucks
  • 1h : Wizards – Suns
  • 1h30 : Nets – Warriors
  • 1h30 : Heat – Nuggets
  • 1h30 : Raptors – Magic
  • 2h : Bulls – Wolves
  • 2h : Rockets – Pacers
  • 2h : Pelicans – Knicks
  • 2h : Thunder – Hawks
  • 2h : Spurs – Cavaliers
  • 4h30 : Blazers – Mavericks
