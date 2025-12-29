Des Warriors d’abord solides, guidés par un grand Stephen Curry, puis des Warriors perdus, livrés à eux même face à des Raptors galvanisés. Scottie Barnes (23 points, 25 rebonds, 10 passes) a dominé un match dans lequel Steve Kerr n’a rien fait pour l’en empêcher.

Scottie Barnes a inscrit son nom dans une nouvelle catégorie de la franchise des Raptors. Il égale Bismack Biyombo au nombre record de rebonds pris sur un match. Il signe aussi la meilleure performance de la saison dans cette statistique. Un aspirateur qui a donné aux Raptors les secondes chances nécessaires pour faire couler le navire Warriors.

🔥 Scottie Barnes face aux Warriors :

🔹23 points

🔸25 REBONDS

🔹10 passes

🔹3 steals, 1 contre

🔹11/17 au tir

Match solide, overtime de PATRON pour terminer Golden State 😤 pic.twitter.com/NY0IpV7CaG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 28, 2025

Un navire Warriors qui vogue à vue, dans un brouillard que la lumière de Stephen Curry peine à dissiper. Ce soir, la star de San Francisco termine à 39 points, avec des tirs majeurs et des highlights qui vous font vous lever d’un canapé.

EH VAS-Y LUI.

pic.twitter.com/4zRIDrAnJq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 28, 2025

Pourtant, il termine son match frustré, le regard vide, au bout d’une prolongation où les Dubs ne se sont même pas offert un semblant d’espoir de victoire. Une image qui tend à se répéter cette saison, parce que Golden State ne sait pas terminer ses matchs sans compter sur la magie du Chef.

pic.twitter.com/T6MWKL7p7Z

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 28, 2025

Ce soir, Draymond Green a aidé offensivement. Brandin Podziemski a également été crucial sur certains tirs réussis. On cherche en revanche encore l’impact de Jimmy Butler, le joueur qui avait permis aux Warriors de trouver un second souffle en fin de saison régulière 2024-25. Il est au mieux pas au niveau, au pire fantomatique. Mais son salaire – 54 millions – ne l’est lui pas vraiment, pour des Warriors qui auront définitivement besoin de renfort d’ici mi-février.

Tactiquement, il faut aussi accabler Steve Kerr. Aucune réponse tactique à la défense stricte sur Curry, doublé systématiquement en fin de rencontre. Aucune réponse à la presse tout terrain. Aucune réaction au fait que Scottie Barnes collecte les rebonds par douzaines. Donc oui, défaite. logique, mérité et frustrante.

Mentalement, ce groupe paraît aussi très en difficulté. Draymond Green s’est embrouillé avec Kerr il y a quelques jours, personne ne semble prendre le lead dans les moments de moins bien. La franchise rêve d’offrir à Curry une sortie titrée, une manière de boucler la boucle et de faire entrer Steph dans le cercle fermé des meilleurs basketteurs de l’histoire, ceux qui se comptent à peine sur les doigts d’une main. Les dirigeants en sont, aujourd’hui, très loin.