Programme NBA : le Thunder et les Warriors jouent à 21h30, ça c’est un joli cadeau
Le 28 déc. 2025 à 17:39 par Nicolas Vrignaud
Petite nuit pour le basketball outre-Atlantique, avec seulement six rencontres programmées en NBA. Les Warriors et le Thunder sont en mode jeu dès 21h30, ce qui promet une belle soirée de basket.
Le programme de la soirée
- 21h30 : Raptors – Warriors
- 21h30 : Thunder – Sixers
- 0h : Wizards – Grizzlies
- 0h : Blazers – Celtics
- 3h : Clippers – Pistons
- 3h30 : Lakers – Kings
L’affiche à ne pas rater : Thunder – Sixers (21h30)
Dans un Paycom Center sans doute encore sonné de la défaite du Christmas Day infligée par les Spurs, le Thunder doit immédiatement se remettre en ordre de bataille. Les Sixers sont leurs adversaires du soir, une équipe chiante à jouer qui peut vite poser des problèmes si Tyrese Maxey prend feu. Beaucoup de joueurs représentent un danger, et OKC va quoi qu’il arrive devoir s’employer. Ça promet d’être intense !
Mais aussi…
- Les Warriors veulent enfoncer un peu plus les Raptors, à heure française.
- Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr reçoivent les Grizzlies, belle opportunité de continuer à marquer les esprits.
- Les Celtics sont à Portland, ce n’est pas pour perdre.
- Gros test pour les Clippers avec la réception des Pistons, la série de victoire peut-elle continuer ?
- Sans Austin Reaves, Luka Doncic et LeBron James vont devoir s’employer à Sacramento pour résister à l’immense Maxime Raynaud.
