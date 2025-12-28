Programme NBA : le Thunder et les Warriors jouent à 21h30, ça c’est un joli cadeau

Petite nuit pour le basketball outre-Atlantique, avec seulement six rencontres programmées en NBA. Les Warriors et le Thunder sont en mode jeu dès 21h30, ce qui promet une belle soirée de basket.

Le programme de la soirée

21h30 : Raptors – Warriors

21h30 : Thunder – Sixers

0h : Wizards – Grizzlies

0h : Blazers – Celtics

3h : Clippers – Pistons

3h30 : Lakers – Kings

L’affiche à ne pas rater : Thunder – Sixers (21h30)

Dans un Paycom Center sans doute encore sonné de la défaite du Christmas Day infligée par les Spurs, le Thunder doit immédiatement se remettre en ordre de bataille. Les Sixers sont leurs adversaires du soir, une équipe chiante à jouer qui peut vite poser des problèmes si Tyrese Maxey prend feu. Beaucoup de joueurs représentent un danger, et OKC va quoi qu’il arrive devoir s’employer. Ça promet d’être intense !

Mais aussi…