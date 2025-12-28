Le combiné du NBA Sunday : les Warriors et Shai Gilgeous-Alexander pour une cote à 2,34

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 28 décembre 2025, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec 6 matchs au programme, dont deux sur le fuseau horaire de Châteauroux ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari en mode combiné, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport en Ligne ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

21h30 : Raptors (2,50) – Warriors (1,55)

21h30 : Thunder (1,10) – Sixers (7,00)

0h : Wizards (3,20) – Grizzlies (1,35)

0h : Blazers (3,10) – Celtics (1,38)

3h : Clippers (2,25) – Pistons (1,69)

3h30 : Lakers (1,15) – Kings (5,60)

Le combiné du NBA Sunday

Les Warriors battent les Raptors et Shai Gilgeous-Alexander colle au moins 30 points (2,34) : des Raptors au fond du seau se déplacent chez des Warriors qui ont cruellement besoin de gagner pour ne pas se faire décramper du bon wagon à l’Ouest. Brandin Podziemski est encore incertain, seul absent de marque côté Dubs. Tous les éléments forts du groupe sont là, et le match est à 21h30 donc possible de se le regarder avant d’aller pioncer ! On vous propose aussi un pari dans l’autre rencontre du soir, où le Thunder reçoit à la maison les Sixers. Une équipe difficile à manoeuvrer face à laquelle Shai Gilgeous-Alexander devra déployer tout son talent pour l’emporter. 30 points ? Ça semble faisable !



C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes NBA proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).