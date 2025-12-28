Le 28 déc. 2025 à 05:56 par Robin Wolff

Belle nuit en NBA ! Si Victor Wembanyama et Giannis Antetokounmpo se sont illustrés, c’est aussi le cas de la paire des New York Knicks, Karl-Anthony Towns et Jalen Brunson, face aux Atlanta Hawks.

Les résultats de la nuit

Kings – Mavericks : 113-107 (stats)

– Mavericks : 113-107 (stats) Magic – Nuggets : 127-126 (stats)

– Nuggets : 127-126 (stats) Pelicans – Suns : 114-123 (stats)

: 114-123 (stats) Hawks – Knicks : 125-128 (stats)

: 125-128 (stats) Heat – Pacers : 142-116 (stats)

– Pacers : 142-116 (stats) Bulls – Bucks : 103-112 (stats)

: 103-112 (stats) Rockets – Cavaliers : 117-100 (stats)

– Cavaliers : 117-100 (stats) Wolves – Nets : 107-123 (stats)

: 107-123 (stats) Spurs – Jazz : 114-127 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Le highlight de la nuit :

UN DES PLUS BEAUX DUNKS DE LA CARRIÈRE DE VICTOR WEMBANYAMA !!! 💥😱pic.twitter.com/yuCQEr2Pq7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 28, 2025

Les classements NBA :

JUSTE ICI !