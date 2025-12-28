TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
New York KnicksKNICKSRésumé de la nuitNews NBA

Résumé NBA de la nuit : Karl-Anthony Towns et Jalen Brunson font gagner les Knicks

Le 28 déc. 2025 à 05:56 par Robin Wolff

Karl-Anthony Towns Jalen Brunson Knicks 17 mai 2025
Source image : YouTube

Belle nuit en NBA ! Si Victor Wembanyama et Giannis Antetokounmpo se sont illustrés, c’est aussi le cas de la paire des New York Knicks, Karl-Anthony Towns et Jalen Brunson, face aux Atlanta Hawks.

Les résultats de la nuit

  • Kings – Mavericks : 113-107 (stats)
  • Magic – Nuggets : 127-126 (stats)
  • Pelicans – Suns : 114-123 (stats)
  • Hawks – Knicks : 125-128 (stats)
  • Heat – Pacers : 142-116 (stats)
  • Bulls – Bucks : 103-112 (stats)
  • Rockets – Cavaliers : 117-100 (stats)
  • Wolves – Nets : 107-123 (stats)
  • Spurs – Jazz : 114-127 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Le highlight de la nuit :

UN DES PLUS BEAUX DUNKS DE LA CARRIÈRE DE VICTOR WEMBANYAMA !!! 💥😱pic.twitter.com/yuCQEr2Pq7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 28, 2025

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :

  • 21h30 : Raptors – Warriors
  • 21h30 : Thunder – Sixers
  • 0h : Wizards – Grizzlies
  • 0h : Blazers – Celtics
  • 3h : Clippers – Pistons
  • 3h30 : Lakers – Kings
Tags : Jalen Brunson, karl-anthony towns, New York Knicks, Résumé de la nuit NBA

Dans cet article

Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023