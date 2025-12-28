Résumé NBA de la nuit : Karl-Anthony Towns et Jalen Brunson font gagner les Knicks
Le 28 déc. 2025 à 05:56 par Robin Wolff
Belle nuit en NBA ! Si Victor Wembanyama et Giannis Antetokounmpo se sont illustrés, c’est aussi le cas de la paire des New York Knicks, Karl-Anthony Towns et Jalen Brunson, face aux Atlanta Hawks.
Les résultats de la nuit
- Kings – Mavericks : 113-107 (stats)
- Magic – Nuggets : 127-126 (stats)
- Pelicans – Suns : 114-123 (stats)
- Hawks – Knicks : 125-128 (stats)
- Heat – Pacers : 142-116 (stats)
- Bulls – Bucks : 103-112 (stats)
- Rockets – Cavaliers : 117-100 (stats)
- Wolves – Nets : 107-123 (stats)
- Spurs – Jazz : 114-127 (stats)
Ce qu’il faut retenir
- Beau succès maitrisé des Kings face aux Mavericks avec deux ingrédients qui marchent depuis le début de la saison. Un Russell Westbrook vintage (21 points et 9 passes) ainsi qu’un Maxime Raynaud inspiré (19 points et 6 rebonds). Duo improbable, mais kiffant.
- Match de dingue entre le Orlando Magic d’un Anthony Black survolté (38 points, 6 rebonds et 5 passes) et un Denver Nuggets bagarreur derrière Nikola Jokic (34 points, 21 rebonds et 12 passes). Victoire des hommes de Jamahl Mosley après un tir de la gagne manqué de rien par Jamal Murray.
- Belle victoire des Suns, bien plus solides dans le money-time que les Pelicans. Collin Gillepsie a lancé les siens et Devin Booker a accéléré en deuxième mi-temps (20 points).
- Karl-Anthony Towns (36 points et 15 rebounds) et Jalen Brunson (34 points et un money-time de dingue) ont écœuré les Hawks malgré un énorme Onyeka Okongwu.
- Le Heat a roulé sur les Pacers qui ont complètement balancé le dernier quart-temps. Tanking de qualité.
- Match serré tout du long entre les Bucks et les Bulls, mais le très beau retour de Giannis Antetokounmpo a fait la différence. 29 points et 24 minutes… ça calme.
- Le score est gentil pour les Cavaliers tant ils se sont fait explosé par les Rockets pendant trois quarts-temps. Kevin Durant (30 points) s’est régalé.
- Défaite honteuse des Timberwolves, à domicile face aux Nets. Cam Thomas (30 points en 20 minutes en sortie de banc) a dynamité la défense adverse, bien aidé par Michael Porter Jr. Brooklyn enchaîne les victoires.
- Le Jazz a très bien shooté et s’est imposé face à une faible défense des Spurs. Néanmoins, Victor Wembanyama, de retour dans le 5 majeur, s’est montré avec 32 points en 27 minutes.
Le highlight de la nuit :
UN DES PLUS BEAUX DUNKS DE LA CARRIÈRE DE VICTOR WEMBANYAMA !!! 💥😱pic.twitter.com/yuCQEr2Pq7
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 28, 2025
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 21h30 : Raptors – Warriors
- 21h30 : Thunder – Sixers
- 0h : Wizards – Grizzlies
- 0h : Blazers – Celtics
- 3h : Clippers – Pistons
- 3h30 : Lakers – Kings