Giannis Antetokounmpo n’avait pas foulé des parquets NBA depuis le 4 décembre dernier. Pour son retour, les Greek Freak a dégouté les Chicago Bulls (112-103) avec 29 points et 8 rebonds en seulement 25 minutes. Le rythme est vite revenu !

Giannis Antetokounmpo n’a pas attendu longtemps avant de retrouver ses marques et ce des deux côtés du terrain. Lors de la première action du match face aux Chicago Bulls, l’ailier-fort a scotché Matas Buzelis. Un contre comme un message : je suis en forme.

Bizarrement, c’est à 3-points que le Grec s’illustre en premier offensivement avant de rapidement porter son équipe sur ses épaules avec 15 points à 7/9 au tir lors de ses neuf premières minutes sur le parquet.

Une confiance qui inspire ses coéquipiers comme Ryan Rolins (20 points) et Bobby Portis (17 points et 11 rebonds), toujours très à l’aise au moment de retrouver ses anciens Bulls.

Et l’impact de Giannis Antetokounmpo ne s’est pas arrêté dans le money-time. Lors des 60 dernières secondes, il a réussi un drive tout en puissance avant d’assurer la victoire sur la ligne des lancers-francs et de dunker sauvagement juste avant la sirène pour assurer le spectacle.

Pour son retour, Giannis Antetokounmpo a compilé 29 points en 25 minutes accompagnés de 8 rebonds, 1 passe décisive, 1 contre et 1 interception à 10/15 au tir, 1/3 de loin et 8/10 aux lancers. Welcome back !