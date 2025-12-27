Après les gros matchs du Christmas Day, où plusieurs superstars ont brillé tandis que d’autres ont été plus discrètes, c’est le moment idéal de faire un nouveau point sur la Course au MVP. Voici la dernière édition du classement, spéciale Noël, avant de passer tranquillement en 2026.

LE CLASSEMENT DU 10/12

Stats : 30,7 points / 4,6 rebonds / 5,4 passes / 1,4 interception / 49,9% au tir

30,7 points / 4,6 rebonds / 5,4 passes / 1,4 interception / 49,9% au tir Bilan : 17 victoires – 15 défaites

Sur la grande scène du Madison Square Garden, face aux Knicks au Christmas Day, Donovan Mitchell a encore rayonné… dans une défaite. C’est un peu le thème de la saison à Cleveland. Malgré les énormes efforts de Spida, auteur de sa meilleure saison offensive en carrière, les Cavs possèdent un bilan tout juste positif et restent pour l’instant en dehors du Top 6. C’est à se demander où en seraient les hommes de Kenny Atkinson sans les exploits de Mitchell, qui s’arrache soir après soir pour garder son équipe à flot. Avec l’infirmerie qui se vide progressivement, les Cavaliers peuvent-ils enfin trouver leur rythme de croisière début 2026 ?

Stats : 30,8 points / 4,4 rebonds / 7 passes / 1,7 interception / 46,1% au tir

30,8 points / 4,4 rebonds / 7 passes / 1,7 interception / 46,1% au tir Bilan : 16 victoires – 13 défaites

Aux côtés de l’excellent rookie V.J. Edgecombe, les Sixers de Tyrese Maxey ont arraché quelques gros succès récemment, dont un sur les terres des New York Knicks. Par contre, avec Joel Embiid et Paul George, Maxey n’a toujours pas goûté à la victoire cette saison (quatre défaites en quatre matchs pour le trio). Philadelphie est encore en recherche d’équilibre selon les absences/présences des uns et des autres. Mais au milieu de tout ça et malgré un récent trou d’air contre Brooklyn, Tyrese reste le MVP des Sixers, toujours dans le Top 5 de l’Est à l’heure de ces lignes.

Stats : 29,4 points / 5,1 rebonds / 3,8 passes / 1,4 interception / 49,4% au tir

29,4 points / 5,1 rebonds / 3,8 passes / 1,4 interception / 49,4% au tir Bilan : 20 victoires – 11 défaites

Auteur de 44 points et d’un shoot clutch monumental (avant de se faire expulser en prolongation) à Denver lors du match de Noël, Anthony Edwards a encore montré sa capacité à step-up sur la grande scène, malgré la défaite. Quelques jours auparavant, Ant-Man avait réussi l’exploit de faire tomber le Thunder en remportant son duel face à Shai Gilgeous-Alexander. Edwards est sur une belle dynamique avec les Wolves, dans le Top 5 de l’Ouest grâce à dix victoires sur les treize derniers matchs. On espère juste que l’arrière superstar, récemment touché au pied et à l’épaule, évite la case infirmerie dans les prochains temps.

Stats : 23,7 points / 11,8 rebonds / 3,6 passes / 3,1 contres / 51,4% au tir

23,7 points / 11,8 rebonds / 3,6 passes / 3,1 contres / 51,4% au tir Bilan : 23 victoires – 7 défaites

Victor Wembanyama avait quitté la Course au MVP lors de son absence pour une blessure au mollet. Il a retrouvé les parquets il y a deux semaines, et n’a pas perdu de temps pour refaire de gros dégâts. Même en tant que remplaçant, même en restriction de minutes. Demandez donc au Thunder : trois victoires pour les Spurs contre Oklahoma City sous l’impulsion de Wemby, dont une à Las Vegas en demi-finale de NBA Cup, et une autre sur les terres d’OKC au Christmas Day. De quoi propulser San Antonio à la deuxième place de l’Ouest. Si sa série de 101 matchs avec minimum un contre s’est arrêtée, Wembanyama s’est clairement relancé dans la course.

Stats : 29,4 points / 6,3 rebonds / 4,9 passes / 1,2 interception / 50,2% au tir

29,4 points / 6,3 rebonds / 4,9 passes / 1,2 interception / 50,2% au tir Bilan : 19 victoires – 11 défaites

« Personne ne joue mieux que moi actuellement. » C’est ce qu’a récemment déclaré Jaylen Brown sur son stream, et il a des arguments très solides pour défendre son dossier : huit matchs de suite à minimum 30 points marqués sur ce mois de décembre, à plus de 50% au tir et 40% à 3-points. Seulement un joueur, dans la glorieuse histoire des Celtics, a fait mieux (Larry Bird, neuf matchs de suite en 1985). Cela vous place un homme. Toujours sans Jayson Tatum, Brown continue de porter Boston sur le podium de la Conférence Est grâce à une série de quatre victoires consécutives.

Stats : 26,5 points / 6,3 rebonds / 9,6 passes / 1,6 interception / 45,9% au tir

26,5 points / 6,3 rebonds / 9,6 passes / 1,6 interception / 45,9% au tir Bilan : 24 victoires – 7 défaites

Un peu plus discret au scoring sur le mois de décembre (23 points par match), Cade Cunningham compense par son playmaking avec notamment 31 passes décisives lors de ses deux dernières sorties. L’accumulation de pertes de balle représente néanmoins un point noir pour Cade en ce moment, tandis que ses Pistons ont laissé échapper deux victoires dans le money-time au cours des huit derniers jours. Rien de dramatique bien évidemment, la bande de Cunningham restant solidement installée au sommet de la Conférence Est avec sept victoires en dix matchs.

Stats : 29,3 points / 3,3 rebonds / 6,5 passes / 47,8% au tir

29,3 points / 3,3 rebonds / 6,5 passes / 47,8% au tir Bilan : 21 victoires – 9 défaites

Jalen Brunson continue sa magnifique ascension en décembre. Une ascension symbolisée par des moments forts : champion de la NBA Cup avec un titre de MVP en prime, Joueur de la Semaine à l’Est, un game-winner à Indiana, 47 points sur Miami, puis un festival de gros shoots pour arracher la victoire contre Cleveland au Christmas Day. Dans la nouvelle attaque prônée par Mike Brown, Brunson reste LE métronome des Knicks, qui grattent progressivement leur retard sur Detroit en tête de l’Est. New York a remporté huit de ses dix derniers matchs sous l’impulsion de son meneur, et n’a plus que 2,5 rencontres de retard sur les Pistons.

Stats : 33,7 points / 8,5 rebonds / 8,7 passes / 1,5 interception / 46,1% au tir

33,7 points / 8,5 rebonds / 8,7 passes / 1,5 interception / 46,1% au tir Bilan : 19 victoires – 10 défaites

Luka Doncic reste troisième du classement MVP mais il est plus proche de la quatrième place que de la seconde aujourd’hui. Et pour cause : les Lakers sont sur trois défaites de suite, six sur les dix derniers matchs, et Luka n’est pas au meilleur de sa forme à cause – peut-être – d’une contusion à la jambe. Doncic et ses copains vont devoir step-up rapidement s’ils ne veulent pas continuer à chuter dans la Conférence Ouest. L’absence pour plusieurs semaines d’Austin Reaves, associée à un LeBron James sur le point d’avoir 41 ans, risque de mettre beaucoup de pression sur les épaules de Luka. Peut-il relever ce gros défi à venir ?

Stats : 32,1 points / 4,9 rebonds / 6,5 passes / 1,5 interception / 55,1% au tir

32,1 points / 4,9 rebonds / 6,5 passes / 1,5 interception / 55,1% au tir Bilan : 26 victoires – 5 défaites

Si Shai Gilgeous-Alexander a continué de performer individuellement, passant notamment la barre des 100 matchs consécutifs à au moins 20 points, son équipe est tombée de haut ces deux dernières semaines. Le Thunder semblait bien parti pour réaliser la meilleure saison régulière de l’histoire NBA, avant de perdre quatre matchs sur six dont trois face aux Spurs. « On doit être meilleurs, et tout le monde doit se regarder dans le miroir, du premier au dernier » a notamment déclaré SGA après la défaite à Noël. Dans sa lutte acharnée avec Nikola Jokic, Shai possédait l’argument du bilan collectif, argument qui pèse beaucoup moins aujourd’hui.

Stats : 29,8 points / 12,1 rebonds / 11 passes / 1,4 interception / 60,9% au tir

29,8 points / 12,1 rebonds / 11 passes / 1,4 interception / 60,9% au tir Bilan : 22 victoires – 8 défaites

56 points (dont 18 en prolongation, record NBA), 16 rebonds, 15 passes dans une victoire à l’arrachée face aux Wolves. Nikola Jokic a sorti peut-être la plus grande performance de l’histoire du Christmas Day, confirmant par la même occasion son retour au sommet de la Course au MVP. Alors que Denver est décimé par les blessures (Aaron Gordon, Christian Braun, Cam Johnson), le Joker joue ses meilleures cartes pour garder les Nuggets (huit victoires en dix matchs) sur le podium de l’Ouest. « C’est un honneur et un privilège de regarder ce gars jouer au basket » a parfaitement résumé Charles Barkley.

Mentions honorables : Alperen Sengun et Kevin Durant (Rockets), Jamal Murray (Nuggets), Stephen Curry (Warriors), Devin Booker (Suns),