Les Hawks et les Warriors sur le dossier Anthony Davis ?

Anthony Davis a encore rappelé à tout le monde qu’avec lui, une soirée peut basculer en 30 secondes. Sorti le soir de Noël face aux Warriors, touché à l’aine, le big man des Mavericks est annoncé sur une absence courte… mais son nom reste posé en gros sur la table des transferts à l’approche de la deadline du 5 février.

Depuis son arrivée à Dallas dans le blockbuster qui a envoyé Luka Doncic aux Lakers, AD vit une saison faite de coups d’éclat et d’alertes physiques. Et c’est exactement ce cocktail qui nourrit les rumeurs : quand il est sur le parquet, c’est une ancre défensive et une option offensive fiable. Quand il n’y est pas… Dallas doit bricoler, et l’idée de tout construire autour de Cooper Flagg revient vite sur la table.

Mais alors que nous disent les rumeurs ? La plus concrète du moment nous vient de Chris Haynes : Atlanta reste très intéressé par Anthony Davis, et Trae Young ne ferait pas partie d’un deal. Le principe côté Mavericks serait clair : récupérer des contrats expirants, des jeunes et des picks. Dans cette logique, le nom de Zaccharie Risacher ressort, et le contrat expirant de Kristaps Porzingis est cité comme une pièce possible pour faire tourner la calculette.

« The Atlanta Hawks remain very intrigued with the possibility of acquiring Anthony Davis via a trade. If a deal was able to materialize…it would not involve Trae Young »

Chris Haynes speaks on the Hawks’ ongoing interest with Anthony Davis 👀

pic.twitter.com/oPafB9yGcl

— ClutchPoints (@ClutchPoints) December 27, 2025

Petit détail qui compte : AD est sous contrat jusqu’en 2027 avec une player option énorme (62,8 M$ en 2027-28), et Haynes prévient qu’une équipe qui le récupère devra penser prolongation derrière. Et même avec ça, le journaliste Marc Stein calme un peu l’ambiance : pour l’instant, il n’entend pas beaucoup d’optimisme sur la capacité d’Atlanta à proposer un package qui fasse craquer Dallas.

Les Hawks seraient les seuls sur la piste AD ? Et bien non. Allons faire un tour de l’autre côté du pays, dans la baie de San Francisco. Bon ici c’est une autre ambiance : les Warriors réfléchiraient à faire un package pour tenter Anthony Davis.

The Warriors are considering exploring a potential trade for Anthony Davis.

A third team would likely need to get involved to make the deal work for Dallas.

Per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/2rOaOJ36bH

— NBA Retweet (@RTNBA) December 27, 2025

Leur besoin est logique : un pivot dominant, protecteur de cercle, qui sécurise la peinture autour de Curry/Green. Sauf que, toujours selon Haynes, Dallas n’est pas emballé par ce que Golden State pourrait proposer. Traduction : soit tu trouves un montage créatif, soit tu impliques une troisième équipe.

Et c’est là que ça coince : il y a quelques semaines, un autre écho insistait déjà sur le côté (quasi) irréalisable de l’opération, entre gros salaires, règles CBA et matching compliqué. Donc oui, la rumeur Warriors existe. Mais aujourd’hui, elle ressemble plus à un coup de fil pour prendre la température que le trade prêt à être faxé.

En résumé : Hawks et Warriors ont des raisons sportives d’appeler, Dallas a des raisons de regarder. Mais entre l’addition à payer et la prolongation à anticiper, AD reste un dossier… très casse-gueule.

Source : Chris Haynes via NBA On Prime