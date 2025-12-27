Touché au mollet, Austin Reaves sera absent au moins un mois

Noël a duré une mi-temps pour Austin Reaves. Touché au mollet gauche face à Houston, l’arrière des Lakers souffre d’une lésion de grade 2 (muscle gastrocnémien) et sera réévalué dans quatre semaines.

Reaves avait démarré fort : 12 points en 15 minutes, puis plus rien. À la pause, le diagnostic tombe et J.J. Redick l’explique : au moment de ressortir du vestiaire, le médecin lui annonce qu’il ne peut plus jouer. Reaves s’était déjà arrêté récemment pour le même mollet, manquant trois matchs avant de revenir. Cette fois, l’IRM pointe une atteinte plus sérieuse (grade 2), synonyme de prudence maximale.

Austin Reaves will miss up to 4 weeks with a grade 2 left gastrocnemius (calf) strain. pic.twitter.com/FkBinl9UYu

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 27, 2025

Et forcément, ça pique pour Los Angeles. Parce que cette saison, Reaves est devenu une pièce centrale : 26,6 points, 6,3 passes, 5,2 rebonds de moyenne, un volume de création et de scoring qui ne se remplace pas en claquant des doigts. Les Lakers vont devoir bricoler, redistribuer des tirs, et survivre à une grosse portion de calendrier sans leur deuxième moteur offensif.

AUSTIN REAVES TONIGHT:

SPECIAL.

🔥 44 PTS

🔥 10 AST

🔥 Draws double to open up game-winner pic.twitter.com/mAlQFTRVs6

— NBA (@NBA) December 5, 2025

À court terme, Marcus Smart a déjà été utilisé pour combler le trou (c’est lui qui prend la place sur le match face aux Rockets), mais le chantier dépasse un simple changement de titulaire : c’est toute l’attaque des Lakers qui va devoir se réinventer pendant un mois.