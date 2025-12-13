Austin Reaves (Lakers) absent au moins une semaine

Austin Reaves connaît un coup de moins bien en ce moment et ça s’explique peut-être par une blessure : l’arrière des Lakers va rater les prochains matchs à cause d’un bobo au mollet.

Selon l’insider Dave McMenamin (ESPN), Reaves sera réévalué dans une semaine. Il souffre officiellement d’une contracture au mollet.

New story: Austin Reaves will be reevaluated in approximately one week because of a mild calf strain, the latest challenge for a Lakers team that has lost three out of their last five games https://t.co/FrSEOEMCeY

— Dave McMenamin (@mcten) December 13, 2025

Les blessures au mollet font flipper tout le monde en NBA, Lakers inclus. Victor Wembanyama vient de manquer quatre semaines pour un bobo similaire. Il n’est donc pas impossible que Reaves rate plus de matchs que ce qui est annoncé aujourd’hui, même si les Lakers ont ajouté que sa blessure était « légère ».

La bonne nouvelle pour Los Angeles, c’est qu’il y a « seulement » trois matchs prévus lors des sept prochains jours : contre Phoenix dimanche, le Jazz jeudi prochain et les Clippers dans une semaine. Mais cela ne va pas aider les Lakers à relancer la machine, eux qui restent sur trois défaites en cinq matchs.

Dans sa dernière année de contrat avant de devenir agent libre restrictif, Austin Reaves tourne cette saison à 27,8 points, 5,6 rebonds et 6,7 passes de moyenne, à 50% au tir dont 37% à 3-points et 88% aux lancers-francs.