Vente aux enchères spéciale cartes NBA chez Aguttes : y’a de la pépite, ça vaut le détour !

Avis aux amateurs de basket, avis aux collectionneurs de cartes : du 8 au 16 décembre (13h59), la maison de vente aux enchères Aguttes propose une vente spécialisée de cartes NBA. Des produits qui vont du grand public à l’item extraordinaire, et qui valent qu’on fasse un petit détour.

Vous savez, nous, le basket ça nous transporte. Si l’on consomme bien évidemment la NBA en direct, pour vous en proposer à notre sauce les meilleures histoires et les meilleurs moments, sachez qu’on aime aussi beaucoup collecter les objets en lien avec la balle orange.

Parmi ceux-ci, les cartes de basket. Une sorte d’attestation de notre attachement pour une équipe, un joueur. Certaines sont à la portée du premier venu, d’autres sont particulièrement rares et recherchées en conséquence.

C’est pourquoi on voulait parler de la vente aux enchères d’items de sport en cours actuellement chez la maison Aguttes. La vente en question est en cours, jusqu’au 16 décembre. Vous pourrez y retrouver des cartes en lot, certaines à l’unité, et des paquets ou boîtes scellées. On va d’ailleurs vous proposer nos petits coups de coeur, parce qu’il y a de la grosse pépite à plusieurs niveaux de prix !

Comment ça fonctionne, une vente aux enchères ?

Avant de passer aux présentations, quelques mots rapides et importants sur le principe de vente aux enchères. Une fois arrivés sur la page avec les articles, attention à bien prendre en compte que les prix présentés comme ceux de départ sont hors taxes. En accédant à la page dédiée de l’objet que vous souhaitez voir, le site propose le prix final, une fois l’ensemble des taxes prises en compte.

Forcément, avec des lots dont les prix de départ sont parfois de plusieurs centaines d’euros, on peut aussi se poser la question de la qualité et de l’authenticité des produits proposés.

Là dessus, pas d’inquiétude : Aguttes est l’un des grands acteurs des ventes aux enchères en France, avec des commissaires priseurs spécialisés qui vérifient et connaissent les objets mis à la vente sur le bout des doigts. Chez Aguttes, il faut compter 30% en sus du prix HT (10% de frais + 20% de TVA). Donc si vous remportez une enchère à 100€ HT, elle vous coûtera 130€ au final.

Voilà, ça c’était pour l’essentiel. Maintenant, on peut partager avec vous les quatre articles qui nous ont tapé dans l’œil. Qui sait, ce sera peut-être aussi le cas pour vous !

On a bien évidemment envie de commencer avec un lot au prix de départ relativement accessible en matière de cartes. On parle d’une boîte Upper Deck NBA SP de 1994-95, avec des cartes très cotées. Bien évidemment Michael Jordan, mais aussi Jason Kidd, Glenn Robinson et Grant Hill comme rookies particulièrement connus de la collection.

Le prix de départ, 80€, n’est pas excessif et correspond, pour ceux qui se demanderaient, aux prix des collections actuelles disponibles dans le commerce. Une belle manière d’étoffer une collection en y amenant une dose d’old-school et de nostalgie !

Là, on tape plus dans la collection ciblée. Pas question ici d’ouvrir des paquets ni d’acquérir un item scellé, on parle d’un lot de cartes et MINCE, d’un lot de cartes ouais. Sept cartes incluant un bout de maillot porté par Patrick Ewing, dont l’une de la Dream Team 1992 (on dépasse le cadre du basket pour entrer dans celui de la culture collective ici, carrément). Un lot qui retrace la carrière du Pat’ chez les Knicks, avec même un triple patch incluant également David Lee et Nate Robinson !

Le prix de départ ? 150€, avis aux adorateurs des années 90, là c’est du must have car bon sang… C’est du lourd !

Une petite merveille, avec la possibilité de trouver des cartes légendaires telles que les éditions rookies de LeBron James, Dwyane Wade, Carmelo Anthony. Montant de départ, 700€, mais wow, ça c’est de l’item !

LE lot de cette vente. Forcément, le prix est à la hauteur de la carte dont on parle. Une édition de la VW-8 issue de la collection Topps 2023-24, signée à la main par le joueur, et fournie par sa famille. On parle d’un item que l’Alien a eu dans ses mains. Une rareté absolue, que l’on peut d’ores et déjà considérer comme l’une des cartes les plus remarquables en circulation sur le marché.

Pour l’acquérir, on rentre aussi dans une autre dimension : 25 000€ prix d’entrée, il faudra se battre car Aguttes estime le prix final de la vente entre 30 et 50 000€ ! Sans doute l’une des plus belles cartes de Victor Wembanyama disponible.

Les petits conseils de TrashTalk :