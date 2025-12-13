Sur le point de faire son retour sur les parquets ce samedi, Victor Wembanyama se dit prêt à tout casser. Ce qu’il vise en plus du succès collectif ? Le statut de meilleur joueur NBA.

Lors d’une interview avec Malika Andrews (ESPN), Wemby a été interrogé sur la hiérarchie individuelle dans la NBA version 2025. Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, ce sont évidemment des noms qui ressortent. Mais Victor pense qu’il a aussi sa place dans la discussion, et même plus.

« Je pense que Jokic est le meilleur joueur offensif. Mais je ne pense pas qu’il est le meilleur joueur. C’est difficile à dire. Je pense que ça se joue entre Giannis et Shai. Mais à mon retour, ce sera moi. »

Victor Wembanyama n’a jamais eu peur d’afficher ses ambitions et d’exprimer tout haut la confiance qu’il possède en ses capacités. En voici une nouvelle preuve.

Avant son coup d’arrêt pour une blessure au mollet (12 matchs d’absence), Wemby faisait partie des 4-5 candidats MVP du début de saison : 26,2 points de moyenne, 12,9 rebonds, 4 passes, 3,6 contres, 1,1 interception, le tout à plus de 50% de réussite au tir. Certes il y a eu des petits coups de moins bien, mais la domination globale de Victor des deux côtés de terrain – associée aux bons résultats des Spurs – ont ouvert les portes de l’élite à l’Alien.

Désormais, Wemby va devoir retrouver son rythme après un mois d’absence, et éviter le plus possible la case infirmerie. Ce n’est que sur le parquet qu’il pourra assumer ses propos et prendre le contrôle de la NBA.

Cela commence ce samedi à Las Vegas, face à l’imbattable Thunder de… Shai Gilgeous-Alexander. Préparez le popcorn.

