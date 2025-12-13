Stephen Curry bouillant pour son retour : 39 points… mais une défaite face aux Wolves

De retour après cinq matchs manqués en raison d’une blessure au quadriceps, Stephen Curry a montré tout son talent en inscrivant 39 points contre les Wolves. Une performance qui n’a néanmoins pas suffi aux Warriors pour s’imposer à domicile (120-127).

Stephen Curry, c’est un vrai spectacle. Une merveille de divertissement, d’insolence et de basket. Malgré une ligne remarquable pour son retour après cinq matchs d’absence (39 points, 5 passes, 5 rebonds, 14/28 au tir), le Chef n’a pas réussi a faire basculer la rencontre en faveur des Warriors. Cela malgré un très gros tir pour prendre l’avantage à deux minutes de la fin du match.

STEPHEN CURRY FOR THE LEAD!!

HE’S GOT 36 ON THE NIGHT 🔥 pic.twitter.com/FKwc6EXfwx

— NBA (@NBA) December 13, 2025

Les Wolves, qui ont joué avec efficacité dans le money time, privent donc les Warriors d’un succès pour le retour de leur star. En conférence de presse, Curry a expliqué que les quelques erreurs collectives ont pesé lourd dans la balance (via le San Francisco Chronicle) :

« Nous sommes à la merci de ces quelques actions, ces quelques tirs manqués. On a eu un très mauvais début de dernier quart-temps, mais on s’est battu. Il y a eu beaucoup de bon ce soir, mais pas assez pour gagner. »

Comme c’est le cas régulièrement chez les Warriors, la dangerosité de l’attaque des Dubs s’effondre lorsque Curry n’est plus sur le parquet. C’est dans l’un de ces moments que les Wolves ont profité de l’opportunité. 91-88 Warriors au début du quatrième quart lorsque Steph file se reposer un peu, 96-102 quand il revient sur le terrain. Trop compliqué pour l’emporter.