Joel Embiid colle 39 points contre les Pacers : « Ça fait du bien de savoir que je peux toujours faire ça »

Face aux Pacers cette nuit, les Sixers ont pu compter sur un remarquable Joel Embiid. 39 points à 12/23 au tir, et la victoire en prime. Une performance digne de ses plus grands soirs, qui satisfait pleinement l’ex-MVP. En espérant en voir à nouveau plus ?

Joel Embiid, un joueur qui a dominé la NBA comme peu l’ont fait. Un joueur qui s’est également beaucoup blessé, jusqu’à coûter (malgré lui) sportivement aux Sixers. Embourbé dans des soucis physiques aux deux genous depuis le début de saison, n’ayant joué que 9 matchs sur les 23 de son équipe depuis la reprise.

🔥 JOEL EMBIID FACE AUX PACERS :

🔸39 POINTS

🔸9 rebonds, 3 passes

🔸12/23 au tir, 13/18 aux lancers

GROS match de l’ex-MVP, qui a retrouvé son basket face aux Pacers.

L’heure d’une renaissance après les multiples pépins au genou ? pic.twitter.com/jO0li5AiI3

Pourtant, cette nuit, face aux Pacers, on a retrouvé Joel Embiid. Le tir à mi-distance, les pralines à 3-points, la percussion. L’ensemble de la panoplie ayant permis de le couronner MVP en 2023. Et une ligne à la hauteur de toute la domination dont il a fait preuve par le passé. De quoi le satisfaire en conférence de presse d’après-match (via Keith Pompey, The Philly Inquirer)

« Je suis content de savoir que je peux toujours faire ça. Mais je veux d’abord jouer en équipe, en veillant à ce que tout le monde participe. S’il faut faire un sacrifice, je le ferai. »

Au sein d’une équipe portée par Tyrese Maxey, le rôle de Joel Embiid a changé, à cause de ses absences répétées. Les Sixers veulent toujours jouer à haut niveau et tenter de se frayer un chemin à l’Est au printemps. Dans cette optique, un Embiid en forme est simplement un élément crucial.