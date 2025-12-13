Victor Wembanyama devrait faire son retour ce samedi face au Thunder

Absent depuis mi-novembre, Victor Wembanyama devrait retrouver les parquets la nuit prochaine à Las Vegas, pour la demi-finale de la NBA Cup entre les Spurs et le Thunder.

Victor Wembanyama is back !

Après 12 matchs d’absence, sa blessure au mollet semble derrière lui et Wemby est prêt à refaire des dingueries sur les parquets. La bonne nouvelle a été annoncée par l’insider Shams Charania (ESPN).

Premier challenge pour Wemby : le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren, meilleure équipe de la NBA et sur des bases historiques avec 24 victoires en 25 matchs cette saison. Tout ça en demi-finale de la NBA Cup à Las Vegas. Autant dire que Victor sera vite de retour dans le grand bain.

Le coach Mitch Johnson a indiqué que les minutes de Wembanyama devraient être réduites par rapport à son temps de jeu habituel (35 minutes de moyenne). Logique après une absence de quasiment un mois. Et ce n’est pas une surprise quand on sait à quel point les Spurs font preuve de précaution avec leur phénomène générationnel. Pour rappel : l’intérieur français voulait initialement revenir face aux Lakers cette semaine, mais la franchise texane a préféré lui donner quelques jours de repos supplémentaires.

Sans Wemby, San Antonio a remporté neuf matchs sur douze au cours des quatre dernières semaines. Le retour de l’Alien peut-il permettre aux Spurs de faire chuter le monstre OKC ? Réponse la nuit prochaine à partir de 3h.