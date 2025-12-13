La nuit des Français en NBA : régalade pour Rudy Gobert chez les Warriors
Le 13 déc. 2025 à 08:39 par Nicolas Vrignaud
Quelques Français sur les parquets cette nuit en NBA, dont Rudy Gobert qui a cartonné face aux Warriors. C’est l’heure du résumé tricolore !
Les résultats de la nuit :
- Hornets – Bulls : 126-129 (stats)
- Pistons – Hawks : 142-115 (stats)
- Sixers – Pacers : 115-105 (stats)
- Wizards – Cavaliers : 126-130 (stats)
- Grizzlies – Jazz : 126-130 (stats)
- Mavericks – Nets : 119-111 (stats)
- Warriors – Wolves : 120-127 (stats)
Rudy Gobert
Superbe soirée pour Rudy, meilleur joueur des Wolves à San Francisco ! 24 points, 14 rebonds, 11/13 au tir en 35 minutes, avec un joli poster en bonus !
RUDY GOBERT POSTER.
— Hoop Central (@TheHoopCentral) December 13, 2025
Zaccharie Risacher
Dans la correction reçue par les Hawks à Detroit, Zaccharie Risacher inscrit 10 points, 3 rebonds, 2 passes, 2 interceptions à 5/8 au tir en 27 minutes de jeu.
Nolan Traoré
1 rebond en 9 minutes, et 0/2 au tir pour Nolan contre les Mavericks.
Tidjane Salaün et Moussa Diabaté
Défaite des Hornets face aux Bulls, et 5 points, 3 rebonds, 2 interceptions à 2/5 au tir pour Tidjane, tandis que Moussa, juste remis de blessure, inscrit lui 2 points et 3 rebonds à 1/2 au tir.
Le programme NBA de ce soir, demi-finales de NBA Cup à Las Vegas :
- 23h30 : Knicks (Guerschon Yabusele, Mohamed Diawara, Pacôme Dadiet) – Magic (Noah Penda)
- 3h : Spurs (Victor Wembanyama) – Thunder (Ousmane Dieng)