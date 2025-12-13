Résumé NBA de la nuit : 48 points pour Donovan Mitchell face aux Wizards !
Le 13 déc. 2025 à 07:45 par Nicolas Vrignaud
C’est l’heure du résumé NBA de la nuit ! Sept rencontres, avec le retour en grâce de Joel Embiid, les Wolves qui gâchent le retour au jeu de Stephen Curry, et les Cavaliers portés par un monstrueux Donovan Mitchell à Washington.
Les résultats de la nuit :
- Hornets – Bulls : 126-129 (stats)
- Pistons – Hawks : 142-115 (stats)
- Sixers – Pacers : 115-105 (stats)
- Wizards – Cavaliers : 126-130 (stats)
- Grizzlies – Jazz : 126-130 (stats)
- Mavericks – Nets : 119-111 (stats)
- Warriors – Wolves : 120-127 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Après avoir encaissé sept défaites de suite, les Bulls se remettent enfin sur le droit chemin, face aux Hornets. Une victoire qui donne un peu de baume au coeur, bien qu’elle ait été difficile à prendre.
- Les Pistons ont dominé les Hawks collectivement. Atlanta n’a pas existé passé le premier quart-temps, malgré un Jalen Johnson encore en triple-double (19 points, 11 rebonds, 12 passes).
- Grande soirée pour Joel Embiid ! L’ex-MVP s’est retrouvé et inscrit 39 points pour permettre aux Sixers de s’imposer à domicile contre Indiana.
- Les Wizards ont lutté, mais face à l’éruption de Donovan Mitchell (48 points !), ils ont finalement dû céder…
- Utah s’en sort à l’extérieur contre les Grizzlies, mais honnêtement, on a pas regardé le match.
- 34 points pour Michael Porter Jr, 22 pour Cooper Flagg et les Mavericks prennent une victoire face aux Nets à Dallas.
- Pour le retour de Stephen Curry, les Warriors ont laissé les pleins pouvoirs au Chef : il colle 39 pions, mais c’est trop peu pour empêcher les Wolves d’un brillant Rudy Gobert de s’imposer.
Le highlight de la nuit :
MAIS ???
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 13, 2025
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
À retrouver sur le compte du Lab
Le programme NBA de ce soir, demi-finales de NBA Cup à Las Vegas :
- 23h30 : Knicks – Magic
- 3h : Spurs – Thunder
