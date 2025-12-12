Programme NBA : Stephen Curry fait son retour face aux Wolves (4h)

Sept matchs sont au programme cette nuit en NBA et le meilleur sera sans doute le dernier. Stephen Curry fera son retour avec les Warriors pour le duel face aux Wolves. Zaccharie Risacher et les Hawks se déplacent chez le leader de l’Est, Detroit.

Le programme de la nuit :

1h : Hornets – Bulls

1h : Pistons – Hawks

1h : Sixers – Pacers

1h : Wizards – Cavaliers

2h : Grizzlies – Jazz

2h30 : Mavericks – Nets

4h : Warriors – Wolves

Le match à ne pas rater : Warriors – Wolves

Les Wolves retrouvent les Warriors cette nuit. Les Loups (6e, 15-9) voudront renouer avec la victoire ce soir pour ne pas trop s’éloigner des Spurs (5e, 17-7) au classement. Anthony Edwards et cependant incertain.

Du côté de San Francisco, l’ambiance est différente : un bilan qui tire un peu la gueule (8e, 13-12) mais les Guerriers sont sur deux succès et surtout, ils retrouvent Stephen Curry. Blessé au quadriceps, le Chef était absent depuis deux semaines.

Stephen Curry plays basketball today. pic.twitter.com/uxUt5gtuSi

— WarriorsMuse (@WarriorsMuse) December 12, 2025

Mais aussi :

Cade Cunningham reçoit Jalen Johnson, sacré duel en perspective !

Les Français en lice :

Moussa Diabaté (incertain) et Tidjane Salaün affrontent les Bulls.

Zaccharie Risacher se déplace à Detroit.

Nolan Traoré (Nets) affronte Cooper Flagg.

Rudy Gobert affronte les Warriors.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici