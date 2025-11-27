Le 27 nov. 2025 à 08:11 par Nicolas Meichel

Les Warriors n’ont pas perdu qu’un match cette nuit face aux Rockets, ils ont aussi perdu Stephen Curry. La superstar de Golden State n’a pas pu terminer la rencontre à cause d’une blessure à la jambe droite.

Officiellement, Curry souffre d’une contusion au quadriceps.

Le meilleur shooteur de l’histoire s’est blessé lors d’un gros contact avec Amen Thompson. On l’a aussi vu boiter après avoir pris un écran d’Alperen Sengun. Bref, Steph (14 points à 4/13 au tir) a connu une bien mauvaise soirée.

Les images de la blessure de Curry

Amen Thompson almost killed Steph Curry and they called a foul on Steph 😂 pic.twitter.com/HwOLa5eUJO

— BrickCenter (@BrickCenter_) November 27, 2025

Amen Thompson hurt Steph Curry’s knee so bad he can’t even sit down 😭 pic.twitter.com/qF2mbilxRI

— BrickCenter (@BrickCenter_) November 27, 2025

The original play where Steph Curry was injured.

He played through most of it 😳pic.twitter.com/Am0idWSXhs

— SM Highlights (@SMHighlights1) November 27, 2025

Stephen Curry est rentré aux vestiaires en boitant…

La soirée des Warriors pouvait difficilement être plus compliquée 🫤pic.twitter.com/tFo8jtmaG4

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 27, 2025

Stephen Curry doit passer une IRM ce jeudi pour voir l’étendue des dégâts. Inutile de dire qu’on croise fort les doigts à Golden State, tellement Curry est crucial au succès des Warriors.