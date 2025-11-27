Stephen Curry sort sur blessure face aux Rockets, inquiétude à Golden State
Le 27 nov. 2025 à 08:11 par Nicolas Meichel
Les Warriors n’ont pas perdu qu’un match cette nuit face aux Rockets, ils ont aussi perdu Stephen Curry. La superstar de Golden State n’a pas pu terminer la rencontre à cause d’une blessure à la jambe droite.
Officiellement, Curry souffre d’une contusion au quadriceps.
Le meilleur shooteur de l’histoire s’est blessé lors d’un gros contact avec Amen Thompson. On l’a aussi vu boiter après avoir pris un écran d’Alperen Sengun. Bref, Steph (14 points à 4/13 au tir) a connu une bien mauvaise soirée.
Les images de la blessure de Curry
Stephen Curry doit passer une IRM ce jeudi pour voir l’étendue des dégâts. Inutile de dire qu’on croise fort les doigts à Golden State, tellement Curry est crucial au succès des Warriors.
« On va devoir être proches de la perfection (si on veut gagner sans lui). » – Jimmy Butler
« Cela change évidemment tout, nos rotations, notre façon de jouer, les joueurs que nous utilisons, donc nous verrons bien. Quand j’ai appris qu’il s’agissait d’une blessure au quadriceps, j’ai été plutôt soulagé, c’est mieux qu’une cheville ou un genou, donc j’espère qu’il se remettra rapidement et qu’il ira bien. » – Steve Kerr