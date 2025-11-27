TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé de la nuit en NBA : les Celtics arrêtent la série de victoire des Pistons

Le 27 nov. 2025 à 06:54 par Robin Wolff

Derrick White Celtics 3 juin 2024
Source image : YouTube

De nombreux événements ont eu lieu cette nuit en NBA et parmi eux, la belle performance des Boston Celtics face aux Detroit Pistons. Grâce à une très bonne deuxième mi-temps de Derrick White, les hommes en vert ont empêché leurs adversaires de remporter une quatorzième rencontre consécutive.

Les résultats de la nuit :

  • Celtics – Pistons : 117-114 (stats)
  • Hornets – Knicks : 101-129 (stats)
  • Heat – Bucks : 106-103 (stats)
  • Raptors – Pacers : 97-95 (stats)
  • Thunder – Wolves : 113-105 (stats)
  • Pelicans – Grizzlies : 128-133 (stats)
  • Warriors – Rockets : 100-104 (stats)
  • Blazers – Spurs : 102-115 (stats)
  • Kings – Suns : 100-112 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

BRANDON INGRAM OFFRE UNE NEUVIÈME VICTOIRE CONSÉCUTIVE À TORONTO ! ❄️🦕 pic.twitter.com/4dG0yQe5lP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 27, 2025

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme NBA de ce soir

  • THANKSGIVING TIME ! Il n’y a aucun match cette nuit, l’occasion de faire une bonne nuit de sommeil.
