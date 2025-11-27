Résumé de la nuit en NBA : les Celtics arrêtent la série de victoire des Pistons

De nombreux événements ont eu lieu cette nuit en NBA et parmi eux, la belle performance des Boston Celtics face aux Detroit Pistons. Grâce à une très bonne deuxième mi-temps de Derrick White, les hommes en vert ont empêché leurs adversaires de remporter une quatorzième rencontre consécutive.

Les résultats de la nuit :

Celtics – Pistons : 117-114 (stats)

– Pistons : 117-114 (stats) Hornets – Knicks : 101-129 (stats)

: 101-129 (stats) Heat – Bucks : 106-103 (stats)

– Bucks : 106-103 (stats) Raptors – Pacers : 97-95 (stats)

– Pacers : 97-95 (stats) Thunder – Wolves : 113-105 (stats)

– Wolves : 113-105 (stats) Pelicans – Grizzlies : 128-133 (stats)

: 128-133 (stats) Warriors – Rockets : 100-104 (stats)

: 100-104 (stats) Blazers – Spurs : 102-115 (stats)

: 102-115 (stats) Kings – Suns : 100-112 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

La rencontre a été serrée de A à Z entre Celtics et Pistons. La montée en puissance de Derrick White a fait mal aux hommes de J.B. Bickerstaff. Cade Cunningham a été énorme avec 42 points, mais a manqué le lancer-franc qui aurait permis aux siens d’arracher, sans doute, la prolongation.

New York s’est rapidement envolé face à Charlotte. 33 points de Jalen Brunson, 22/8/7 pour Josh Hart. Les Villanova Knicks sont en forme.

Sans Giannis Antetokounmpo, la match pouvait paraître simple pour Miami, mais Ryan Rollins s’est assuré du contraire. Heureusement que Tyler Herro est revenu fort de blessure (29 points et 7 passes décisives).

Les Toronto Raptors s’offrent une neuvième victoire consécutive grâce à un shoot clutchissime de Brandon Ingram.

Le Oklahoma City Thunder a eu du mal à s’offrir le scalp des Minnesota Timberwolves. Mais lorsque Shai Gilgeous-Alexander envoie 40 points, 6 passes décisives et 6 rebonds, ça aide.

Cedric Coward a sauvé Memphis d’un contre clutch dans le temps réglementaire avant que Jaren Jackson Jr et Jaylen Wells ne s’occupent de la prolongation face à New Orleans

Les Golden State Warriors menaient de 14 points, mais se sont faits remonter en deuxième mi-temps, la faute à un excellent Reed Sheppard (31 points). Stephen Curry est sorti en boitant en toute fin de match, c’est à surveiller.

Cinquième victoire en six matchs des San Antonio Spurs sans Victor Wembanyama. 37 points et 8 passes décisives en 33 minutes pour De’Aaron Fox.

Les Suns menaient 41 à 16 à la fin du premier quart-temps face aux Kings. Autant dire que le suspense a été de courte durée (malgré un bref retour des Californiens dans le 3e QT).

Le highlight de la nuit :

BRANDON INGRAM OFFRE UNE NEUVIÈME VICTOIRE CONSÉCUTIVE À TORONTO ! ❄️🦕 pic.twitter.com/4dG0yQe5lP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 27, 2025

Les classements NBA :

JUSTE ICI !