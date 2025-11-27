Résumé de la nuit en NBA : les Celtics arrêtent la série de victoire des Pistons
Le 27 nov. 2025 à 06:54 par Robin Wolff
De nombreux événements ont eu lieu cette nuit en NBA et parmi eux, la belle performance des Boston Celtics face aux Detroit Pistons. Grâce à une très bonne deuxième mi-temps de Derrick White, les hommes en vert ont empêché leurs adversaires de remporter une quatorzième rencontre consécutive.
Les résultats de la nuit :
- Celtics – Pistons : 117-114 (stats)
- Hornets – Knicks : 101-129 (stats)
- Heat – Bucks : 106-103 (stats)
- Raptors – Pacers : 97-95 (stats)
- Thunder – Wolves : 113-105 (stats)
- Pelicans – Grizzlies : 128-133 (stats)
- Warriors – Rockets : 100-104 (stats)
- Blazers – Spurs : 102-115 (stats)
- Kings – Suns : 100-112 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- La rencontre a été serrée de A à Z entre Celtics et Pistons. La montée en puissance de Derrick White a fait mal aux hommes de J.B. Bickerstaff. Cade Cunningham a été énorme avec 42 points, mais a manqué le lancer-franc qui aurait permis aux siens d’arracher, sans doute, la prolongation.
- New York s’est rapidement envolé face à Charlotte. 33 points de Jalen Brunson, 22/8/7 pour Josh Hart. Les Villanova Knicks sont en forme.
- Sans Giannis Antetokounmpo, la match pouvait paraître simple pour Miami, mais Ryan Rollins s’est assuré du contraire. Heureusement que Tyler Herro est revenu fort de blessure (29 points et 7 passes décisives).
- Les Toronto Raptors s’offrent une neuvième victoire consécutive grâce à un shoot clutchissime de Brandon Ingram.
- Le Oklahoma City Thunder a eu du mal à s’offrir le scalp des Minnesota Timberwolves. Mais lorsque Shai Gilgeous-Alexander envoie 40 points, 6 passes décisives et 6 rebonds, ça aide.
- Cedric Coward a sauvé Memphis d’un contre clutch dans le temps réglementaire avant que Jaren Jackson Jr et Jaylen Wells ne s’occupent de la prolongation face à New Orleans
- Les Golden State Warriors menaient de 14 points, mais se sont faits remonter en deuxième mi-temps, la faute à un excellent Reed Sheppard (31 points). Stephen Curry est sorti en boitant en toute fin de match, c’est à surveiller.
- Cinquième victoire en six matchs des San Antonio Spurs sans Victor Wembanyama. 37 points et 8 passes décisives en 33 minutes pour De’Aaron Fox.
- Les Suns menaient 41 à 16 à la fin du premier quart-temps face aux Kings. Autant dire que le suspense a été de courte durée (malgré un bref retour des Californiens dans le 3e QT).
Le highlight de la nuit :
BRANDON INGRAM OFFRE UNE NEUVIÈME VICTOIRE CONSÉCUTIVE À TORONTO ! ❄️🦕 pic.twitter.com/4dG0yQe5lP
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 27, 2025
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
À retrouver sur le compte du Lab
Le programme NBA de ce soir
- THANKSGIVING TIME ! Il n’y a aucun match cette nuit, l’occasion de faire une bonne nuit de sommeil.