La nuit des Français en NBA : Mohamed Diawara, roi du garbage time

Nuit très compliquée pour les Français en NBA. Celui qui s’en est peut-être le mieux sorti est Mohamed Diawara. Pourtant, le rookie des New York Knicks n’a passé que deux minutes sur le parquet.

Les résultats de la nuit :

Celtics – Pistons : 117-114 (stats)

– Pistons : 117-114 (stats) Hornets – Knicks : 101-129 (stats)

: 101-129 (stats) Heat – Bucks : 106-103 (stats)

– Bucks : 106-103 (stats) Raptors – Pacers : 97-95 (stats)

– Pacers : 97-95 (stats) Thunder – Wolves : 113-105 (stats)

– Wolves : 113-105 (stats) Pelicans – Grizzlies : 128-133 (stats)

: 128-133 (stats) Warriors – Rockets : 100-104 (stats)

: 100-104 (stats) Blazers – Spurs : 102-115 (stats)

: 102-115 (stats) Kings – Suns : 100-112 (stats)

Moussa Diabaté

Pour une fois, le pivot des Hornets n’a pas vraiment réussi à impacter le match face aux Knicks. Il n’a joué que 15 minutes et a compilé 4 points, 4 rebonds et 2 contres à 2/2 au tir.

Guerschon Yabusele

Quatre rebonds et deux tirs manqués dont un de loin… les soirées compliquées continuent pour le Dancing Bear.

Mohamed Diawara

Le rookie des Knicks se fait une spécialité de briller lors de ses très courtes séquences dans le Garbage Time. EN deux minutes, il a réussi 3 points et 2 passes décisives à 1/1 au tir (de loin).

🖤 pic.twitter.com/NrraLGoCuu

— Mohamed Diawara (@Modwra) July 30, 2025

Pacôme Dadiet

Même temps de jeu pour Pacôme Dadiet, mais pas la même réussite avec « seulement » un rebond.

Rudy Gobert

Rudy Gobert a eu une faute technique très sévère sur Isaiah Hartenstein et une faute flagrante plus méritée sur Alex Caruso, signe de l’aspect physique de la rencontre. Il a compilé 5 points, 12 rebonds, 3 passes et 3 contres à 1/3 au tir et 3/8 aux lancers.

Sidy Cissoko

Nouveau match titulaire pour le meneur de jeu des Blazers. Performance un poil compliquée avec 3 points, 2 rebonds et 2 passes décisives à 1/4 au tir, 0/3 de loin et 1/1 aux lancers. Mais son seul panier du match est très joli.

Bien Sidy Cissoko ! 💪 pic.twitter.com/gtWIU1lLdE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 27, 2025

Rayan Rupert

Huit minutes de jeu pour Rayan Rupert pour 2 rebonds, 1 interception, un contre et un tir manqué.

Maxime Raynaud

2 rebonds, 1 interception et 2 tirs ratés pour le pivot des Sacramento Kings en 8 minutes.

