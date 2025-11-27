La nuit des Français en NBA : Mohamed Diawara, roi du garbage time
Le 27 nov. 2025 à 06:47 par Robin Wolff
Nuit très compliquée pour les Français en NBA. Celui qui s’en est peut-être le mieux sorti est Mohamed Diawara. Pourtant, le rookie des New York Knicks n’a passé que deux minutes sur le parquet.
Les résultats de la nuit :
- Celtics – Pistons : 117-114 (stats)
- Hornets – Knicks : 101-129 (stats)
- Heat – Bucks : 106-103 (stats)
- Raptors – Pacers : 97-95 (stats)
- Thunder – Wolves : 113-105 (stats)
- Pelicans – Grizzlies : 128-133 (stats)
- Warriors – Rockets : 100-104 (stats)
- Blazers – Spurs : 102-115 (stats)
- Kings – Suns : 100-112 (stats)
Moussa Diabaté
Pour une fois, le pivot des Hornets n’a pas vraiment réussi à impacter le match face aux Knicks. Il n’a joué que 15 minutes et a compilé 4 points, 4 rebonds et 2 contres à 2/2 au tir.
Guerschon Yabusele
Quatre rebonds et deux tirs manqués dont un de loin… les soirées compliquées continuent pour le Dancing Bear.
Mohamed Diawara
Le rookie des Knicks se fait une spécialité de briller lors de ses très courtes séquences dans le Garbage Time. EN deux minutes, il a réussi 3 points et 2 passes décisives à 1/1 au tir (de loin).
— Mohamed Diawara (@Modwra) July 30, 2025
Pacôme Dadiet
Même temps de jeu pour Pacôme Dadiet, mais pas la même réussite avec « seulement » un rebond.
Rudy Gobert
Rudy Gobert a eu une faute technique très sévère sur Isaiah Hartenstein et une faute flagrante plus méritée sur Alex Caruso, signe de l’aspect physique de la rencontre. Il a compilé 5 points, 12 rebonds, 3 passes et 3 contres à 1/3 au tir et 3/8 aux lancers.
Sidy Cissoko
Nouveau match titulaire pour le meneur de jeu des Blazers. Performance un poil compliquée avec 3 points, 2 rebonds et 2 passes décisives à 1/4 au tir, 0/3 de loin et 1/1 aux lancers. Mais son seul panier du match est très joli.
Bien Sidy Cissoko ! 💪 pic.twitter.com/gtWIU1lLdE
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 27, 2025
Rayan Rupert
Huit minutes de jeu pour Rayan Rupert pour 2 rebonds, 1 interception, un contre et un tir manqué.
Maxime Raynaud
2 rebonds, 1 interception et 2 tirs ratés pour le pivot des Sacramento Kings en 8 minutes.
Le programme NBA de ce soir
- THANKSGIVING TIME ! Il n’y a aucun match cette nuit, l’occasion pour nos joueurs français de bien se reposer.