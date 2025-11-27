Le Oklahoma City Thunder a enfin eu du mal à gagner un match de basket-ball face aux Minnesota Timberwolves (113-105). Mais grâce aux 40 points, 6 rebonds et 6 passes décisives de Shai Gilgeous-Alexander, ils s’en sont encore sortis.

Jaden McDaniels a rapidement prouvé ses progrès offensifs face au Thunder avec huit points d’entrée. Une manière d’envoyer un message clair : cette victoire ne sera pas aussi simple à aller chercher que toutes les autres.

Pourtant, Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers ont vite repris le contrôle du match. Ils ont mis tous les ingrédients qui font d’eux une équipe redoutable à commencer par la défense. Lors du retour aux vestiaires, ils n’avaient encaissé que 39 points.

Tous les ingrédients du très bon début de saison du Thunder sont là :

– Énorme défense

– SGA indéfendable (19 points)

– Des rôles players parfaits

En face, un très bon Terrence Shannon Jr maintient les siens en vie.

Pourtant, en deuxième mi-temps, les Wolves reviennent, portés par un très bon Anthony Edwards (31 points). Ils ne sont pas loin, à plusieurs reprises de créer un break au début du quatrième quart-temps, mais Ajay Mitchell maintient son équipe à flot.

Et au moment de conclure, ce sont les leaders qui prennent le relais. Shai Gilgeous-Alexander alterne entre les shoots clutchs et les passages sur la ligne des lancers-francs tandis que Chet Holmgren se charge de tuer le suspense.

Le MVP du match reste assurément le MVP… en titre. 40 points, 6 rebonds, 6 passes décisives et 3 interceptions à 12/19 au tir, 1/2 de loin et 15/17 aux lancers, c’est monstrueux, encore une fois.

Bravo aux Wolves, ils ont résisté au Thunder comme peu d’équipes avant eux. Ant (31 points) a été très bon en fin de match.

Mais ça ne suffit pas…

Ajay Mitchell a été important, Chet Holmgren a été clutch.

Et surtout SGA… 40 points, 6 rebonds, 6 passes. Merci, au-revoir 👏

Dixième victoire consécutive, la 18e en 19 rencontres cette saison. Tout va toujours bien dans le meilleur des mondes à Oklahoma City.