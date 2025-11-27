Brandon Ingram, clutch, offre une 9e victoire consécutive aux Raptors (97-95)

Les Toronto Raptors sont l’équipe la plus chaude de la Conférence Est. Cette nuit, ils se sont imposés de justesse face aux Indiana Pacers (97-95), grâce à un panier clutch de Brandon Ingram. La neuvième victoire consécutive des Canadiens.

Ils étaient largement favoris, à domicile, face aux Indiana Pacers, mais les Toronto Raptors ont eu toutes les difficultés du monde à remporter un neuvième match consécutif. Scottie Barnes a été impactant (24 points et 10 rebonds), mais le meilleur scoreur de la rencontre s’appelle Brandon Ingram (26 points).

Surtout, à la suite d’un énorme contre de Jakob Poeltl, l’ancien ailier des Los Angeles Lakers et New Orleans Pelicans a inscrit le game-winner à moins d’une seconde de la fin de la rencontre.

BRANDON INGRAM OFFRE UNE NEUVIÈME VICTOIRE CONSÉCUTIVE À TORONTO ! ❄️🦕 pic.twitter.com/4dG0yQe5lP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 27, 2025

Toronto a la deuxième meilleure série de victoires de toute la NBA après le Oklahoma City Thunder. Ils ont profité d’un calendrier abordable, mais ont aussi battu de belles équipes comme Cleveland (par deux fois) et Philadelphie. Ils sont les dauphins des Pistons à l’Est.

Ils tenteront de poursuivre cette belle dynamique samedi soir face aux Charlotte Hornets.