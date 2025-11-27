En l’emportant à Portland cette nuit, les Spurs ont glané une quatrième victoire en cinq matchs sans Victor Wembanyama. Le principal acteur de cette belle dynamique ? De’Aaron Fox.

« Nous avons une équipe ! »

Voici ce qu’a déclaré De’Aaron Fox après la victoire cette nuit face aux Blazers, pour expliquer les bons résultats et la solidité collective de San Antonio sans Wemby. Néanmoins, la tête du serpent, c’est bien le Renard, qui enchaîne les belles perfs XXL pour montrer la voie à ses copains.

Gros match de De’Aaron Fox face aux Blazers avec 37 points, 6 rebonds et 8 passes décisives en 33 minutes ! 🦊

Encore une victoire pour les Spurs sans Victor Wembanyama. La cinquième en six matchs. pic.twitter.com/UcKdUXo4nD

Si on n’a pas encore beaucoup vu Fox aux côtés de Victor, un duo toujours en apprentissage, les Spurs savent au moins qu’ils peuvent compter sur l’ancienne star des Kings pour porter l’équipe. Sans l’Alien, mais aussi sans Stephon Castle et Dylan Harper (revenu cette nuit), le Renard rappelle qu’il est un All-Star certifié en NBA.

Les stats de De’Aaron Fox sans Wembanyama

28 points, 11 passes (11/20 au tir, 4/8 à 3-points) face aux Kings, victoire

26 points, 3 passes (10/20 au tir, 3/8 à 3-points) face aux Grizzlies, victoire

26 points, 9 passes (9/16 au tir, 2/4 à 3-points, 6/10 aux LF) face aux Hawks, victoire

26 points, 5 rebonds (5/11 au tir, 14/16 aux LF) face aux Suns, défaite

37 points, 8 passes (11/25 au tir, 3/8 à 3-points, 12/12 aux LF) face aux Blazers, victoire

Clutch face aux Blazers, De’Aaron Fox se comporte en leader de substitution, assurant très bien la création offensive pour que le collectif Spurs continue de tourner malgré les absents. De quoi tenir le coup dans une Conférence Ouest où chaque faux pas peut être synonyme de chute au classement. De quoi justifier aussi le transfert de l’an passé, et surtout l’énorme extension de contrat (229 millions de dollars) de cet été.

Toujours dans le Top 5 avec un bilan global de 12 victoires – 5 défaites cette saison, les Spurs peuvent nourrir de belles ambitions quand tout le monde sera de retour sur le pont.