Cette nuit face aux Pelicans, De’Aaron Fox a joué son premier match de la saison, et seulement son sixième avec Victor Wembanyama depuis son arrivée aux Spurs l’an dernier. La belle performance du Renard (24 points) a donné un aperçu prometteur de son duo avec Wemby.

Meilleur marqueur des Spurs et déjà clutch pour aider San Antonio à l’emporter face aux Pels (126-119), De’Aaron Fox n’a pas perdu de temps pour montrer ce qu’il pouvait apporter aux Spurs. Et avec un dragster comme lui à la mène, de nouvelles options s’ouvrent pour la bande de Victor Wembanyama.

En conférence de presse d’après-match, Fox a été interrogé sur sa relation avec Victor et le potentiel de ce duo.

« Bien évidemment, c’est toujours en construction. On n’a joué que six matchs ensemble. Mais je pense qu’on est complémentaires. […] Victor est comme Stephen Curry, il n’y a pas beaucoup de joueurs qui attirent autant l’attention quand ils n’ont pas le ballon. Vic fait partie de ces gars-là, et il ouvre des opportunités pour tout le monde. »

Wembanyama ouvre des opportunités pour tout le monde, et surtout pour Fox.

Cette nuit face aux Pels, le Renard a su profiter des espaces créés par la présence de Wemby, utilisant notamment sa vitesse pour attaquer le cercle quand Victor se trouvait dans les corners. On a aussi vu Fox scorer quand les Pelicans ont fait des prises à deux sur Wembanyama, doublé de plus en plus depuis quelques matchs. Et puis forcément, grâce à la solidité défensive qu’apporte l’Alien, cela va donner beaucoup d’opportunités en transition à Fox, l’un des joueurs les plus rapides en NBA.

Clairement, le retour de De’Aaron Fox peut donner un coup de boost à l’attaque de San Antonio, notamment dans les fins de match serrées. Ceci étant dit, il va falloir quelques matchs pour que le duo Fox – Wemby tourne à plein régime. Ils doivent encore construire des automatismes dans leur jeu à deux, rien de plus normal sachant qu’ils n’ont pratiquement pas joué ensemble depuis l’arrivée du Renard en février dernier.

Vivement la suite !

« We feel like [Wembanyama] is gonna be one of the best players ever to touch a basketball. Our job is to help him get there and help him win games. » pic.twitter.com/R2wyEFElls

