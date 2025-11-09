Résumé NBA de la nuit : Donovan Mitchell écœure les Bulls
Le 09 nov. 2025 à 07:06 par Robin Wolff
Huit matchs ont eu lieu en NBA cette nuit et Donovan Mitchell en a été une des stars. L’arrière des Cleveland Cavaliers a livré une deuxième mi-temps de haute volée et un money-time incroyable pour faire craquer les Chicago Bulls.
Les résultats NBA de la nuit :
- Wizards – Mavericks : 105-111 (stats)
- Sixers – Raptors : 130-120 (stats)
- Hawks – Lakers : 122-102 (stats)
- Cavaliers – Bulls : 128-122 (stats)
- Spurs – Pelicans : 126-119 (stats)
- Heat – Blazers : 136-131 (stats)
- Nuggets – Pacers : 117-100 (stats)
- Clippers – Suns : 103-114 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Enfin une victoire pour Dallas, même si elle n’est pas glorieuse. 30 points de Naji Marshall, homme du match.
- Les Sixers prennent une belle victoire face aux Raptors avec un triple-double de Trendon Watford.
- L’équipe B des Hawks a battu l’équipe B des Lakers. Très gros match de Mo Gueye, auteur de 21 points, 7 rebonds et 7 passes.
- Donovan Mitchell était à 3 points à la mi-temps et a fini à 29. Il a renversé le match et tué l’espoir des fans des Bulls.
- De’Aaron Fox de retour, les Spurs se sont imposés face aux Pelicans avec, notamment, un gros double-double de Victor Wembanyama.
- On attendait des points entre Heat et Blazers, il y en a eu. Belle victoire au finish de Miami.
- Nouvelle journée au boulot pour Nikola Jokic avec 32 points, 14 rebonds et 14 passes décisives…
- Jalen Green s’est reblessé… mais les Suns se sont imposés face aux Clippers avec un Devin Booker proche du triple-double.
Le highlight de la nuit :
DEANDRE HUNTEEEERRR 😱😱😱
C’EST TROP, TROP SALE 😭pic.twitter.com/CnBfTcBLD0
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 9, 2025
Le programme NBA de ce soir
- 21h30 : Bucks – Rockets
- 0h : Knicks – Nets
- 0h : Magic – Celtics
- 0h : Grizzlies – Thunder
- 1h30 : Sixers – Pistons
- 2h30 : Warriors – Pacers
- 3h : Kings – Wolves