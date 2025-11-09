TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
CAVALIERS

Résumé NBA de la nuit : Donovan Mitchell écœure les Bulls

Le 09 nov. 2025 à 07:06 par Robin Wolff

donovan mitchell cavaliers magic
Source image : NBA League Pass

Huit matchs ont eu lieu en NBA cette nuit et Donovan Mitchell en a été une des stars. L’arrière des Cleveland Cavaliers a livré une deuxième mi-temps de haute volée et un money-time incroyable pour faire craquer les Chicago Bulls.

Les résultats NBA de la nuit :

  • Wizards – Mavericks : 105-111 (stats)
  • Sixers – Raptors : 130-120 (stats)
  • Hawks – Lakers : 122-102 (stats)
  • Cavaliers – Bulls : 128-122 (stats)
  • Spurs – Pelicans : 126-119 (stats)
  • Heat – Blazers : 136-131 (stats)
  • Nuggets – Pacers : 117-100 (stats)
  • Clippers – Suns : 103-114 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

  • Enfin une victoire pour Dallas, même si elle n’est pas glorieuse. 30 points de Naji Marshall, homme du match.
  • Les Sixers prennent une belle victoire face aux Raptors avec un triple-double de Trendon Watford.
  • L’équipe B des Hawks a battu l’équipe B des Lakers. Très gros match de Mo Gueye, auteur de 21 points, 7 rebonds et 7 passes.
  • Donovan Mitchell était à 3 points à la mi-temps et a fini à 29. Il a renversé le match et tué l’espoir des fans des Bulls.
  • De’Aaron Fox de retour, les Spurs se sont imposés face aux Pelicans avec, notamment, un gros double-double de Victor Wembanyama.
  • On attendait des points entre Heat et Blazers, il y en a eu. Belle victoire au finish de Miami.
  • Nouvelle journée au boulot pour Nikola Jokic avec 32 points, 14 rebonds et 14 passes décisives…
  • Jalen Green s’est reblessé… mais les Suns se sont imposés face aux Clippers avec un Devin Booker proche du triple-double.

Le highlight de la nuit :

DEANDRE HUNTEEEERRR 😱😱😱

C’EST TROP, TROP SALE 😭pic.twitter.com/CnBfTcBLD0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 9, 2025

Le programme NBA de ce soir

  • 21h30 : Bucks – Rockets
  • 0h : Knicks – Nets
  • 0h : Magic – Celtics
  • 0h : Grizzlies – Thunder
  • 1h30 : Sixers – Pistons
  • 2h30 : Warriors – Pacers
  • 3h : Kings – Wolves
Dans cet article

