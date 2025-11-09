Résumé NBA de la nuit : Donovan Mitchell écœure les Bulls

Huit matchs ont eu lieu en NBA cette nuit et Donovan Mitchell en a été une des stars. L’arrière des Cleveland Cavaliers a livré une deuxième mi-temps de haute volée et un money-time incroyable pour faire craquer les Chicago Bulls.

Les résultats NBA de la nuit :

Wizards – Mavericks : 105-111 (stats)

: 105-111 (stats) Sixers – Raptors : 130-120 (stats)

– Raptors : 130-120 (stats) Hawks – Lakers : 122-102 (stats)

– Lakers : 122-102 (stats) Cavaliers – Bulls : 128-122 (stats)

– Bulls : 128-122 (stats) Spurs – Pelicans : 126-119 (stats)

– Pelicans : 126-119 (stats) Heat – Blazers : 136-131 (stats)

– Blazers : 136-131 (stats) Nuggets – Pacers : 117-100 (stats)

– Pacers : 117-100 (stats) Clippers – Suns : 103-114 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Enfin une victoire pour Dallas, même si elle n’est pas glorieuse. 30 points de Naji Marshall, homme du match.

Les Sixers prennent une belle victoire face aux Raptors avec un triple-double de Trendon Watford.

L’équipe B des Hawks a battu l’équipe B des Lakers. Très gros match de Mo Gueye, auteur de 21 points, 7 rebonds et 7 passes.

Donovan Mitchell était à 3 points à la mi-temps et a fini à 29. Il a renversé le match et tué l’espoir des fans des Bulls.

De’Aaron Fox de retour, les Spurs se sont imposés face aux Pelicans avec, notamment, un gros double-double de Victor Wembanyama.

On attendait des points entre Heat et Blazers, il y en a eu. Belle victoire au finish de Miami.

Nouvelle journée au boulot pour Nikola Jokic avec 32 points, 14 rebonds et 14 passes décisives…

Jalen Green s’est reblessé… mais les Suns se sont imposés face aux Clippers avec un Devin Booker proche du triple-double.

Le highlight de la nuit :

DEANDRE HUNTEEEERRR 😱😱😱

C’EST TROP, TROP SALE 😭pic.twitter.com/CnBfTcBLD0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 9, 2025

Les classements NBA

