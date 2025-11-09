De’Aaron Fox a réussi son retour : 24 points et déjà clutch !

Les San Antonio Spurs ont réussi un très bon début de saison malgré l’absence de De’Aaron Fox. Cette nuit, face aux Pelicans, le meneur de jeu a fait son retour et a montré en quelques séquences tout ce qu’il pouvait apporter à l’attaque texane. 24 points, 3 rebonds et 3 passes décisives à 9/14 au tir et un panier très clutch.

Avec les belles performances de Stephon Castle et Dylan Harper en ce début de saison, certains observateurs n’étaient pas loin d’enterrer l’avenir de De’Aaron Fox sous le maillot des San Antonio Spurs. L’ancienne star des Sacramento Kings faisait son retour cette nuit face aux New Orleans Pelicans et a passé un message.

Le renard a été discret dans le premier quart-temps, il fallait bien se mettre en route, mais a été à l’initiative d’une séquence décisive dans le second. 10 points de suite qui ont permis aux Éperons de se détacher pour la première fois du match. Un écart qui n’a jamais été entièrement comblé par les Pels.

La première mi-temps de De’Aaron Fox pour son retour :

🔸15 points (6/8 au tir)

🔸3 rebonds

🔸1 passe

🔸1 interception

Le 🦊 n'a pas le temps !

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 9, 2025

De’Aaron Fox a terminé la rencontre avec 24 points, 3 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception à 9/14 au tir et 2/5 de loin. Il a également terminé la rencontre avec un panier très clutch et les lancers-francs pour sceller la victoire (126-119).

Les highlights des 24 points de De’Aaron Fox pour son retour avec les Spurs.

Déjà un panier ultra clutch 🔥🤩

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 9, 2025

Alors difficile de savoir ce qu’il va se passer dans le futur pour le back-court des San Antonio Spurs, mais ce qui semble sûr, c’est qu’à court terme, la meilleure solution s’appelle De’Aaron Fox.