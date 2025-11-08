Programme NBA : début de saison pour De’Aaron Fox (Spurs) à 2h !

Huit matchs au programme cette nuit en NBA. De’Aaron Fox fera son retour avec les Spurs à la maison face aux Pelicans, à 2h. A la même heure se jouera un choc de la Conférence Est entre les Chicago Bulls et les Cleveland Cavaliers. Coup d’œil sur une nouvelle soirée de NBA !

Le programme NBA du soir :

1h : Wizards – Mavericks

1h30 : Sixers – Raptors

2h : Hawks – Lakers

2h : Cavaliers – Bulls

2h : Heat – Trail Blazers

2h : Spurs – Pelicans

3h : Nuggets – Pacers

4h30 : Clippers – Suns

Le match à ne pas rater : Spurs – Pelicans

Sur le papier, ce n’est pas l’affiche la plus alléchante : les Spurs sont en back-to-back et affrontent une des équipes les moins en forme de la Ligue, mais ce match est particulier pour les Texans. Effectivement, De’Aaron Fox – le meneur star des Spurs – fera son grand retour ce soir. Blessé aux ischios à l’intersaison, le Renard va enfin retrouver les parquets pour développer son alchimie avec l’Alien préféré de ton alien préféré : Victor Wembanyama. Tip-Off à 2h !

San Antonio Spurs star De’Aaron Fox plans to make his season debut against the New Orleans Pelicans at home on Saturday, sources tell ESPN. Fox rehabbed from an offseason hamstring injury and ramped up this week for his weekend debut. pic.twitter.com/R5VmMpwdfv

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 7, 2025

Le reste du programme :

Les Mavericks et les Wizards réalisent un début de saison catastrophique et ont tous les deux perdu hier soir. Attention les yeux.

Tous deux en back-to-back également, les Bulls et les Cavaliers s’affrontent ce soir pour un choc de l’Est. Une victoire de Chicago serait synonyme de première place de l’Est !

Les Français en lice :

Alexandre Sarr et (peut-être) Bilal Coulibaly face aux Mavericks.

Zaccharie Risacher face aux Lakers.

Peut-être Noa Essengue face aux Cavaliers.

Victor Wembanyama face aux Pelicans.

Sidy Cissoko et Rayan Rupert face au Heat.

Nicolas Batum face aux Suns.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici