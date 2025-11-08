Huit français étaient présents sur les parquets NBA cette nuit. Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher ont performé malgré la défaite, Maxime Raynaud et Joan Beringer ont pu se montrer, voici le récap de la nuit !

Les résultats NBA de la nuit :

Victor Wembanyama

Discret en première mi-temps, plus à l’aise en seconde, Wemby et ses Spurs renversent les Rockets. 22 points, 8 rebonds, 4 passes, 1 interception et 2 contres à 50% au tir.

Alex Sarr

20 points (10/17 au tir, 0/4 à trois points) 4 rebonds, 4 passes, 1 interception et 4 contres pour la tour de contrôle française. Alex n’a pas fait le poids face à la raquette des Cavaliers. Il termine second meilleur marqueur de son équipe, mais les Wizards se sont écroulés face à une équipe de Cleveland nettement supérieure.

Zaccharie Risacher

En feu en première mi-temps (14 points), Zaccharie Risacher s’est effacé par la suite. Il termine à 16 points, 5 rebonds, 2 interceptions et 1 contre à 37,5% au tir et 20% du parking.

Moussa Diabaté

En 20 minutes de jeu Moussa Diabaté a su se montrer : 10 points, 11 rebonds et 3 contres à 67% au tir.

Rudy Gobert

Petite nuit pour Rudy Gobert dans un blow-out face au Jazz. Il termine à 8 points, 9 rebonds, 2 passes, 1 interception et 3 contres à 67% au tir.

Joan Beringer

Joan Beringer a su se montrer également. Seulement 8min mais 6 points, 3 rebonds, 1 contre à 100% au tir.

Ousmane Dieng

Dans un blow-out Ousmane Dieng a eu droit à 16min de jeu. Il termine à 3 points, 5 rebonds et 1 passe à 20% au tir et 33% du parking.

Maxime Raynaud

23 minutes de temps de jeu pour Maxime Raynaud qui termine à 8 points, 10 rebonds, 1 passe et 1 interception à 30% au tir.

Le programme NBA de ce soir