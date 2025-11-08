Résumé NBA de la nuit : les Nuggets s’offrent les Warriors, les Mavericks sombrent encore un peu plus

Onze matchs étaient au programme cette nuit, et si vous aviez décidé de passer votre tour sur celle-ci, vous avez gagnez de précieuses heures de sommeil. Une nuit riche en branlées (coucou le Jazz, coucou les Wizards), mais également une nuit où Victor Wembanyama et Giannis Antetokounmpo ont joué au basket. Votre café est prêt? Alors jetons un coup d’œil à cette nouvelle nuit de NBA.

Les résultats NBA de la nuit :

Ce qu’il faut retenir :

Jaylen Brown et Payton Pritchard ont tout donné (55 points), mais la maison verte a cédé en Floride. Franz Wagner (27-6-6) et Desmond Bane (22-6-7-1-2) ont tenu la baraque.

Cleveland continue sa mise en route. 18-10 pour Evan Mobley et 16-14 pour Jarrett Allen, les videurs ont sécurisé la boîte. A l’extérieur, Darius Garland (20-2-9) et Donovan Mitchell (24-5-5-4) ont fait le boulot.

Les Toronto Raptors sont toujours invaincus en NBA Cup. Brandon Ingram (20-6-4), RJ Barrett (19-5-4) et Immanuel Quickley (18-5-6-3) ont permis aux Raptors de s’imposer, notamment après un gros dernier quart-temps (36-20).

Les Pistons déroulent : Jalen Duren (30-11) et Cade Cunningham (34-10) continuent leur chantier.

Le derby Texan entre Houston et San Antonio aura donné raison aux Spurs. Victor Wembanyama (22-8-4-2) prend le dessus sur Kevin Durant (24 points).

Dallas a encore perdu et Ja Morant s’est amusé (21-5-13-3).

Giannis Antetokounmpo a vu les Bulls arriver en ville et a decidé de prendre le taureau par les cornes : 41-15-9-2-2 pour le Greek Freak.

La saison n’a même pas repris depuis un mois que le Jazz ne se cache même pas : défaite de 40 points (quarante) face aux Wolves, Anthony Edwards (37-5) et Julius Randle (19-10-12) en ont pris a coeur joie.

Le Heat a déroulé face aux Hornets malgré un gros match de Kon Knueppel (30-8-3).

Orphelins de Stephen Curry, les Warriors se sont faits tabassés par les Nuggets.

Isahiah Hartenstein a fini en 33-19-3-1-3 à 14/17 au tir. Oui vous avez bien lu.

Le highlight de la nuit :

OH WOW AARON GORDON LE CROSS ET LE POSTER 🔥🔥🔥🔥🔥

Les classements NBA

