Les Spurs ont frappé fort à domicile. Face à des Rockets en pleine confiance, San Antonio s’est imposé 121-110 au terme d’un match maîtrisé de bout en bout. Victor Wembanyama a mis du temps à se mettre dans la rencontre, avec une première mi-temps très poussive… effacée par un second acte bien plus abouti.

Les Spurs restent invaincus à domicile (4-0) après leur victoire 121-110 face à Houston, dans un derby texan bien crade comme on les aime. Les Rockets arrivaient avec une série de cinq wins dans la poche, confiants, sûrs d’eux. Ils sont repartis avec des miettes et quelques bleus.

San Antonio a fait ce que les bonnes équipes font : jouer simple, punir les erreurs, et tuer le match au bon moment. Le collectif a parlé, la défense a tenu, et les gamins de Mitch Johnson ont prouvé qu’ils savent fermer un match comme des grands.

Houston démarre fort, Şengün en mode point center turc, Reed Sheppard est bouillant, et un Wembanyama qui paraît fatigué et peu disposé à fournir des efforts. Le géant français, pris à deux, à trois parfois, a d’abord choisi la patience. Les Spurs s’en sortent à l’adresse, mais pas au mouvement collectif, très limité pendant la première mi-temps.

Puis le tempo a changé. Wemby a commencé à trouver les bons angles en seconde période, à renvoyer les aides au parking et à poser sa patte sur la rencontre. À la fin, ça donne une ligne de stats propre (22 points, 8 rebonds, 4 passes et 2 contres) mais surtout une sensation de contrôle. Il attire les regards, ouvre le jeu pour ses coéquipiers. Sa ligne statistique ne reflète pas son impact en deuxième mi-temps, notamment dans la création d’espaces pour ses coéquipiers.

🇫🇷 Victor Wembanyama face aux Rockets :

🔹22 points

🔹8 rebonds

🔹4 passes

🔹2 contres

🔹8/16 au tir, 6/6 LF

Début de rencontre compliqué pour l’Alien qui a mis du temps à trouver son rythme.

Vraie bonne 2e MT ensuite, avec un comportement de leader ! 👽 pic.twitter.com/rqlELfBWbi

C’est dans le troisième quart que tout s’est emballé. San Antonio a serré la vis, Houston a perdu le fil. Les turnovers se sont empilés comme les briques d’un chantier en plein vent (33 points offerts, un carnage). Şengün continuait de tout faire, mais le reste de l’équipe avait disparu. En face, Harrison Barnes plantait, Julian Champagnie arrosait avec précision, Stephon Castle distribuait propre, et Wemby gérait le trafic. À cinq minutes de la fin, les Rockets ont tenté un dernier run, histoire de sauver la face. Mauvaise idée. Deux contres, un step-back plein de sang-froid et une grosse célébration de l’Alien plus tard, la salle a explosé. Fin du game.

Et les Spurs signent une belle victoire contre les Rockets, 121-110 ! 🙌

Avec la manière, et une deuxième mi-temps aboutie collectivement.

Trois joueurs au-dessus 20 points, et une équipe de Houston qui n’a pas réussi à déployer toute sa force dans la construction du jeu.… pic.twitter.com/pfnyvSWAxy

Pour Houston, on sent l’absence d’un clair meneur de jeu. Trop de pertes de balle, trop d’iso pour KD, pas assez de rigueur collective. Une piqûre de rappel : le basket, ce n’est pas juste du talent. Les Spurs l’ont compris et ils montent en puissance. A noter que De’Aaron Fox devrait faire son retour demain soir face aux Pelicans. Une menace de plus dans l’effectif de Mitch Johnson.