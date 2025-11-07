Enfin des officialisations pour la NBA Europe. George Aivazoglou, manager de la NBA Europe a confirmé plusieurs grosses nouvelles à BasketNews. Le lancement aura lieu en octobre 2027, il y aura 12 clubs permanents dont Paris et Lyon et 16 équipes au total.

On y est, enfin, il y aura bien une NBA Europe. Ce n’était évidemment qu’une question de temps et les premières rumeurs prévoyaient déjà un début en 2027, mais désormais il y a des confirmations.

George Aivazoglou est le manager de ce projet dont le lancement est désormais officiellement prévu pour octobre 2027. Il a également confirmé qu’il y aurait 12 villes permanentes dans ce projet, dont on ne connait pas encore les clubs exactes, mis à part Galatasaray.

George Aivazoglou, manager de la NBA Europe a confirmé plusieurs grosses nouvelles à @BasketNews_com!

➡️ Début officiel en octobre 2027

➡️ Il y aura 12 équipes permanentes

➡️ Paris et Lyon feront parti de la compétition. pic.twitter.com/WN6KVDAyPN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 7, 2025

Villes permanentes de la NBA Europe

Istanbul (Galatasaray SK)

Londres

Manchester

Rome

Milan

Barcelone

Madrid

Berlin

Munich

Athènes

Paris

Lyon

On ne sait pas encore si ce seront des clubs déjà existants où bien des clubs de football (Manchester United ou City ? PSG ?) qui ouvriront des sections basket-ball, mais le projet se précise tout de même déjà grandement.

En plus de ces 12 équipes, quatre autres disputeront la compétition chaque année, en faisant une ligue semi-ouverte, à la manière de l’EuroLeague.

Source texte : BasketNews