Ligue NBA Europe : lancement officiel en octobre 2027, Paris et Lyon parmi les 12 équipes permanentes
Le 07 nov. 2025 à 17:52 par Robin Wolff
Enfin des officialisations pour la NBA Europe. George Aivazoglou, manager de la NBA Europe a confirmé plusieurs grosses nouvelles à BasketNews. Le lancement aura lieu en octobre 2027, il y aura 12 clubs permanents dont Paris et Lyon et 16 équipes au total.
On y est, enfin, il y aura bien une NBA Europe. Ce n’était évidemment qu’une question de temps et les premières rumeurs prévoyaient déjà un début en 2027, mais désormais il y a des confirmations.
George Aivazoglou est le manager de ce projet dont le lancement est désormais officiellement prévu pour octobre 2027. Il a également confirmé qu’il y aurait 12 villes permanentes dans ce projet, dont on ne connait pas encore les clubs exactes, mis à part Galatasaray.
George Aivazoglou, manager de la NBA Europe a confirmé plusieurs grosses nouvelles à @BasketNews_com!
➡️ Début officiel en octobre 2027
➡️ Il y aura 12 équipes permanentes
➡️ Paris et Lyon feront parti de la compétition. pic.twitter.com/WN6KVDAyPN
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 7, 2025
Villes permanentes de la NBA Europe
- Istanbul (Galatasaray SK)
- Londres
- Manchester
- Rome
- Milan
- Barcelone
- Madrid
- Berlin
- Munich
- Athènes
- Paris
- Lyon
On ne sait pas encore si ce seront des clubs déjà existants où bien des clubs de football (Manchester United ou City ? PSG ?) qui ouvriront des sections basket-ball, mais le projet se précise tout de même déjà grandement.
En plus de ces 12 équipes, quatre autres disputeront la compétition chaque année, en faisant une ligue semi-ouverte, à la manière de l’EuroLeague.
Source texte : BasketNews