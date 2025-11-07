TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Ligue NBA Europe : lancement officiel en octobre 2027, Paris et Lyon parmi les 12 équipes permanentes

Le 07 nov. 2025 à 17:52 par Robin Wolff

NBA à Paris Pistons 17 janvier 2023
Source image : YouTube

Enfin des officialisations pour la NBA Europe. George Aivazoglou, manager de la NBA Europe a confirmé plusieurs grosses nouvelles à BasketNews. Le lancement aura lieu en octobre 2027, il y aura 12 clubs permanents dont Paris et Lyon et 16 équipes au total.

On y est, enfin, il y aura bien une NBA Europe. Ce n’était évidemment qu’une question de temps et les premières rumeurs prévoyaient déjà un début en 2027, mais désormais il y a des confirmations.

George Aivazoglou est le manager de ce projet dont le lancement est désormais officiellement prévu pour octobre 2027. Il a également confirmé qu’il y aurait 12 villes permanentes dans ce projet, dont on ne connait pas encore les clubs exactes, mis à part Galatasaray.

Villes permanentes de la NBA Europe

  • Istanbul (Galatasaray SK)
  • Londres
  • Manchester
  • Rome
  • Milan
  • Barcelone
  • Madrid
  • Berlin
  • Munich
  • Athènes
  • Paris
  • Lyon

On ne sait pas encore si ce seront des clubs déjà existants où bien des clubs de football (Manchester United ou City ? PSG ?) qui ouvriront des sections basket-ball, mais le projet se précise tout de même déjà grandement.

En plus de ces 12 équipes, quatre autres disputeront la compétition chaque année, en faisant une ligue semi-ouverte, à la manière de l’EuroLeague.

Source texte : BasketNews

