BeIN Sports diffusera les compétitions internationales jusqu’en 2029

TF1 a annoncé, il y a quelques mois, qu’ils allaient diffusé tous les matchs de l’Équipe de France de Basket jusqu’en 2029. BeIN Sports sont aussi dans le coup. Ils viennent d’obtenir la diffusion de toutes les compétitions FIBA, ainsi que les matchs de qualifications des Bleus jusqu’à la même date !

Alors qu’il y a quelques temps, les compétitions internationales de basket-ball avaient du mal à trouver un diffuseur, désormais, plusieurs chaines sont intéressées ; un bon signe sur l’intérêt croissant suscité par le balle orange en France. En plus de TF1, les Bleus auront un autre diffuseur pour les cinq années à venir.

BeIN Sports a réussi à décrocher un gros « package ». La chaine diffusera toutes les compétitions internationales des prochaines années ainsi que les matchs de qualification de l’Équipe de France (et ce dès le 28 novembre face à la Belgique).

🚨🏀 Les compétitions FIBA sur beIN SPORTS jusqu’en 2029 !

👀 A ne pas manquer :

🏆 Coupe du Monde Féminine FIBA 2026

🏆 Coupe du Monde Masculine FIBA 2027

🏆 EuroBasket Féminin FIBA 2027 et 2029

🏆 EuroBasket Masculin FIBA 2029 pic.twitter.com/kFjqzFSca4

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 7, 2025

L’offre complète :

Coupe du Monde féminine 2026

Euro féminin 2027

Coupe du Monde masculine 2027

Euro féminin 2029

Euro masculin 2029

Tous les matchs de qualifications de l’Équipe de France

BeIN Sports et TF1 s’étaient déjà partagés les droits de l’EuroBasket 2025. Visiblement l’essai a été transformé et les téléspectateurs pourront choisir leurs consultants préférés lors des prochaines compétitions FIBA !

Source texte : BeIN Sports