L’Équipe de France de basket va basculer sur les antennes du groupe TF1 pour les prochaines échéances. Ce dernier vient en effet d’acquérir les droits pour les matchs des Bleu(e)s à la Coupe du Monde et à l’Euro.

La nouvelle a d’abord été annoncée par Sacha Nokovitch et Yann Ohnona de L’Équipe, puis confirmée par TF1 ainsi que la FIBA.

Le groupe TF1 – qui rassemble les chaînes (gratuites) TF1, TMC, LCI, TFX, TF1 Séries Films ainsi qu’une plateforme de streaming (TF1+, gratuite également) – diffusera les matchs de l’Équipe de France lors de :

Diffusé(e)s précédemment sur la chaîne L’Équipe et DAZN, les Bleu(e)s pourront ainsi être suivi(e)s gratuitement et en clair, ce qui est forcément une bonne nouvelle pour le développement/la visibilité du basket en France.

Julien Millereux, Directeur des Sports du Groupe TF1 :

“Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat avec la FIBA, autour de ses compétitions phares. Après les médailles d’argent obtenues aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris et avec la brillante génération de talents qui émerge au sein des équipes nationales masculines et féminines, le basket-ball connaît un très bel essor en France. Grâce à la capacité de promotion et d’exposition uniques des chaînes linéaires du groupe TF1 et de la plateforme de streaming TF1+, nous sommes convaincus de contribuer à développer la notoriété du basket-ball en France auprès de tous les publics.”