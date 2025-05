Dans sa victoire à Minnesota cette nuit, le Thunder a notamment réussi à fortement limiter Anthony Edwards. Un effort collectif mais boosté par l’intensité de Lu Dort dès le début de match. De quoi recevoir les louanges de son coach Mark Daigneault.

Luguentz Dort n’est pas un membre de la NBA All-Defensive First Team pour rien. Et cette nuit, il a une nouvelle fois fait honneur à son surnom – “Dorture Chamber” – au grand dam d’Anthony Edwards.

Ant-Man a été limité à 16 points en seulement 13 tirs par la défense du Thunder, qui a pu compter sur un Lu Dort hyper focus dès la première seconde.

“En début de match, Dort était à fond sur Edwards, il a donné le ton en matière d’énergie, d’activité défensive. On l’a vraiment fait travailler (Edwards) pour obtenir le ballon, pour ses tirs.” – Mark Daigneault, coach du Thunder

En plus d’Edwards, Lu Dort s’est aussi coltiné Julius Randle sur certaines possessions. L’intérieur des Wolves – si bon sur ces Playoffs 2025 – a terminé avec seulement 5 points à 1/7 au tir, et 5 pertes de balle (comme Edwards).

Le travail défensif, l’impact physique de Dort et sa volonté de se battre face aux écrans (il a provoqué plusieurs écrans en mouvement) ont été essentiels pour le Thunder, qui a su éteindre collectivement les deux stars de Minnesota grâce à des aides incessantes.

“Le plus important pour moi, c’est de rester devant lui (Edwards) et lui rendre la tâche difficile. Edwards et Randle, ce sont leurs principaux joueurs, ce sont eux qui ont le ballon le plus souvent. À chaque fois qu’on peut leur rendre les choses difficiles, rien que pour tenter un tir, c’est bon pour nous.” – Lu Dort

En éteignant le duo Edwards – Randle, le Thunder a ouvert des opportunités aux role players de Minnesota, qui ont su en profiter pour scorer (plus de 20 points pour Nickeil Alexander-Walker, Jaden McDaniels et Donte DiVincenzo). Mais au final, le plan de jeu défensif du Thunder a fonctionné, et Lu Dort en est la première raison.

“First Team All-Defense ! First Team All-Defense !” comme dirait l’autre…

Source texte : conférence de presse d’après-match, The Daniel Bell

Mark Daigneault on the Thunder’s ability to limit Anthony Edwards to 13 shots tonight and Julius Randle to 7. pic.twitter.com/hgV4zD0O63

— Michael Martin (@MichaelOnSports) May 27, 2025