Dans son duel très attendu face à Shai Gilgeous-Alexander, Anthony Edwards n’a pas su répondre à la performance calibre MVP de SGA. Mais Ant-Man – limité à 16 points en 13 tirs – ne pense pas être passé à côté de son match. Voici ses arguments.

Habitué à briller dans les grands moments, Anthony Edwards était très discret cette nuit lors du Game 4 crucial à Minnesota. Une discrétion qui n’est pas synonyme de mauvais match pour lui, mais simplement le résultat du plan de jeu d’Oklahoma City.

Anthony Edwards n’est pas énervé par sa prestation !

“J’ai fait le bon choix tout au long du match donc je ne considère pas avoir galéré. Je n’ai pas eu assez de tirs pour dire que je me suis raté, je ne me suis pas raté du tout.” 🙄😬

De Luguentz Dort à Alex Caruso en passant par Cason Wallace et d’autres, le Thunder a proposé différents challenges à Anthony Edwards, qui a dû faire face à une pression haute du Thunder dès le début du match. Non seulement la défense individuelle sur Ant était bonne (surtout Dort), mais en plus les aides étaient très efficaces pour le contenir. Un très bon travail collectif donc de la part d’OKC. Résultat : Edwards a beaucoup lâché la balle et n’a pas pris que… deux tirs en première mi-temps, son impact au scoring étant ainsi proche du néant.

Conscient qu’il devait mettre plus de pression sur la défense du Thunder, Ant-Man est légèrement monté en puissance au fur et à mesure du match. Mais son surplus d’agressivité a résulté en du bon et du moins bon.

Le bon, c’est quand il est parvenu à trouver des lignes de pénétration pour finir au cercle ou ressortir la balle pour un 3-points ouvert. Si des joueurs comme Donte DiVincenzo, Nickeil Alexander-Walker et Jaden McDaniels ont tous scoré plus de 20 points, avec un 18/41 derrière l’arc pour Minnesota, c’est notamment parce qu’Edwards a pu attirer la défense du Thunder et faire la bonne lecture. Le moins bon, c’est quand il a tenté de forcer la décision dans le money-time et qu’il a perdu plusieurs ballons (5 au total).

“J’ai toujours cette envie de marquer des paniers, mais vous ne voulez pas prendre des mauvais tirs et casser le rythme de votre équipe. J’ai joué de la bonne manière.” – Anthony Edwards

Collectivement, en matière d’adresse et de points marqués, les Wolves ont fait assez pour battre le Thunder : 126 points à plus de 51% au tir dont 44% de loin et 79% aux lancers-francs, ce sont d’excellents chiffres face à Oklahoma City. Mais là où Minnesota a perdu le match, c’est dans la bataille des possessions. Quand vous perdez 21 ballons et que vous accordez 19 rebonds offensifs, c’est difficile de survivre en Playoffs.

Menés 3-1 par le Thunder avant le Game 5 à Oklahoma City, les Wolves sont devant une montagne. Et s’ils veulent la gravir, ils auront besoin d’un autre Anthony Edwards que celui de cette nuit.

Quoi qu’en dise le principal intéressé, il ne peut pas simplement se contenter de respecter le plan de jeu défensif d’OKC. Un joueur du calibre d’Edwards ne peut pas être sorti du match juste parce que l’adversaire a décidé de le viser. Certes, c’est hyper difficile de trouver des points faibles à attaquer au Thunder et les espaces sont minimes. Mais l’agressivité doit toujours être là, et il faut trouver d’autres solutions pour peser.

Plus de jeu sans ballon ? Des écrans plus haut pour créer des lignes de pénétration ? On verra ce que le coach Chris Finch et Anthony Edwards vont préparer pour aider ce dernier à trouver son rythme dans le Game 5.

En tout cas, une chose est sûre : Ant-Man devra sortir son meilleur match de la saison mercredi pour garder ses Loups en vie.

