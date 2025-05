Le banc des Wolves au Game 4, une performance vaine mais positive

Souvent décrié durant les Playoffs, notamment depuis le début de la finale de Conférence contre le Thunder, c’est bien le banc des Wolves qui a tenu le groupe a bout de bras cette nuit. Une performance honorable mais inutile, puisque les leaders ont chié dans la colle. Néanmoins, il faudra être impérativement capable de faire aussi bien à Oklahoma City ce mercredi.

On a souvent parlé en mauvais du trio Donte DiVincenzo, Naz Reid, Nickeil Alexander-Walker depuis le début de la série entre Wolves et Thunder. Difficulté des deux côtés du terrain, adresse qui n’arrive pas à suppléer efficacement les titulaires face à une équipe qui sait de son côté se reposer sur banc.

Beaucoup de maux qui ont été soignés ce soir par ce même banc des Wolves. Une agressivité “nouvelle” pour la série, qui s’est caractérisée par une adresse bien plus élevée qu’à l’accoutumée.

Wolves starters: 62 points

Wolves bench: 64 points

Wolves turnovers: 22

Thunder offensive rebounds: 19

Wolves 126, Thunder 128

— Dane Moore (@DaneMooreNBA) May 27, 2025

C’est d’autant plus frustrant qu’il s’agit là de la rencontre plantée par Anthony Edwards et Julius Randle dans le jeu. Les deux leaders n’ont pas été au niveau du rendez-vous, et quand on sait que la rencontre s’est terminée à seulement deux points d’écart, il y a clairement de quoi se les bouffer.

Néanmoins, il y a du positif dans cette situation. Les Wolves joueront leur survie à OKC, ce mercredi, et avoir un banc en confiance est – vous en conviendrez – un gros avantage lorsque l’on joue sa saison sur 48 minutes. Maintenant, il faudra aussi des leaders au niveau, moins de pertes de balles (5 pour Edwards, 5 pour Randle).