On voulait du suspense après trois premiers matchs un peu décevants, du suspense on a eu. Les Wolves y ont cru, jusqu’au bout, mais au bout du compte ce sont bien les joueurs de Mark Daigneault qui sont à 48 minutes d’une Finale NBA…

Superbe match 4 entre les Wolves et le Thunder !

Après trois premiers rounds déséquilibrés, un pour Minnesota et deux pour OKC, on a enfin eu droit cette nuit à une vraie passe d’armes, une vraie baston. Un écart jamais au-delà des huit ou neuf points, des changements de leader, bref de bien belles raisons de ne pas sombrer dans la nuit alors même que les paupières devenaient lourdes.

Cette victoire du Thunder ? Elle est à mettre au crédit de deux points importants selon nous. 1) L’énorme perf du trio de leaders de l’équipe, Shai Gilgeous-Alexander en tête. 40 points, 9 rebonds et 10 passes pour le MVP, épaulé merveilleusement aujourd’hui par un Jalen Williams bouillant (34 points) et un Chat Holmgren inspiré (21 points). 2) La défense parfaite sur Anthony Edwards, Alex Caruso et Luguentz Dort s’étant notamment sacrifiés pour empêcher Ant d’exister offensivement.

Les Wolves avaient pourtant trouvé la parade avec le sensationnel apport de leur banc (de belles entrés de Shannon Jr. et Naz Reid en première mi-temps, et un match superbe pour les deux snipers DiVincenzo et Alexander-Walker), lequel allait inscrire au final 64 des 126 points des Wolves, quand Edwards et surtout Randle se trouaient complètement.

En deuxième mi-temps l’écart faisait le yoyo mais toujours en faveur d’un Thunder semblant presque en gestion, assez terrifiant, et c’est sur la ligne que se terminera ce match, dans un concours de lancers remporté par OKC, histoire de rajouter un peu de sel au seum des fans des Wolves, bien énervés par le nombre de calls offerts selon eux au MVP de l’Oklahoma.

Score final : Wolves 126 – 128 Thunder 👏

Magnifique victoire d’OKC. Un match maîtrisé malgré ce score serré, le trio SGA – Williams – Holmgren a été énorme.

Beaucoup d’équipes auraient craqué face au banc et l’intensité défensive des Wolves, pas eux.

Une perf de champions ? pic.twitter.com/VmibWfgcGB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 27, 2025

Si près si loin, voilà le ressenti ce matin quant à la perf des Wolves. Y’avait la place mais les Loups ne s’y sont pas faufilés, le Thunder mène 3-1 et aura l’occasion de valider son ticket pour les Finales NBA dès mercredi soir à Oklahoma City. Ça va faire du bruit au Paycom Center, beaucoup de bruit.