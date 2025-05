C’est dans les grands matchs que les grands joueurs montrent de quel bois ils sont faits. On n’est pas menuisier mais il semblerait que le bois de Shai Gilgeous-Alexander soir plutôt du genre beau, robuste et résistant.

Il a commencé son festival dès le premier quart-temps, en duo avec son collègue All-Star Jalen Wiliams. 12 points en 10 minutes, Shai Gilgeous-Alexander n’est pas dans le Minnesota pour le tourisme, en même temps… qui fait ça, personne, on est d’accord.

Agressif dans ses décisions, tellement smooth lorsqu’il gravite façon Dupond et Dupont sur la Lune, adroit à mi-distance et capable aussi de faire la dernière passe, SGA est partout, tout le temps, et tout ce qu’il fait se déguste comme une merveilleuse part de gâteau bien moelleux, on divague un peu parce qu’on a faim alors revenons à nos moutons.

40 points à 13/30 au tir dont 2/7 du parking, 12/14 aux lancers, 9 rebonds, 10 passes et 1 steal en 40 minutes

Les chiffres sont clinquants, l’impression visuelle laissée l’est au moins autant. Shai est au-dessus de la mêlée, il regarde les petites gens s’étriper avant de venir lui même mettre le coup de grâce.

Comme un symbole c’est évidemment lui qui terminera le travail sur la ligne, pour aller valider un career high solide et, surtout, au meilleur moment. Définitivement différent… et bientôt en Finales NBA ?

