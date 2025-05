La défaite des Minnesota Timberwolves face aux Oklahoma City Thunder dans ce Game 4 est cruelle parce que les hommes de Chris Finch y ont cru malgré leurs deux leaders en perdition. Anthony Edwards et Julius Randle ont réalisé une des pires performances de leurs Playoffs et ont coûté le match à leur équipe.

Si Chris Finch avait su qu’il allait pouvoir compter sur une telle performance de son banc de touche cette nuit face au Oklahoma City Thunder, il aurait sans doute été persuadé que son équipe allait s’imposer. Nickeil Alexander-Walker, Donte DiVincenzo, Terrance Shannon Jr et les autres ont été impeccables, mais leurs performances ont été “gâchées” par leurs leaders.

Anthony Edwards et Julius Randle ont livré un match assez catastrophique qui ne peut que laisser des regrets aux fans après cette défaite de deux petits points.

L’arrière n’a pas une ligne statistique si dramatique sur le papier : 16 points, 4 rebonds et 6 passes à 5/13 au tir, mais alors dans l’impression visuelle…

Sa première mi-temps a été marquée par un manque d’agressivité presque jamais vu avec seulement deux tirs tentés. La distribution n’était pas mauvaise, mais Antman avait des airs de fantôme, comme s’il ne voulait pas prendre de responsabilités. Et en deuxième mi-temps, s’il a réussi à prendre le jeu à son compte, il ne l’a pas nécessairement bien fait avec sept tentatives derrière l’arc pour une seule réussite. Ce n’est jamais grâce à lui que son équipe est revenue dans la rencontre.

Et pourtant, sa performance a été bien plus belle que celle de son bras droit. Julius Randle a rentré un tir, le premier, puis s’est effacé toute la partie. En défense, il a été dépassé par tous ses adversaires directs et n’a pas pesé un instant de l’autre côté du parquet. Pour le coup, il est difficile de mieux décrire on match qu’avec ses statistiques : 5 points, 7 rebonds, 3 passes et 5 pertes de balles à 1/7 au tir et 0/3 de loin ; une brave catastrophe.

Si un des deux hommes avait été dans ses standards, la série serait revenue à Oklahoma City à 2-2, mais avec des si, on mettrait Paris en bouteille et les bouteilles, Anthony Edwards et Julius Randle semblent les avoir bues avant le match.