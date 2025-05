Hier soir les Knicks ont ajouté un peu de piquant et surtout de suspense à une série qui en manquait jusque-là. Ce soir les Wolves peuvent en faire de même en égalisant à 2-2. En cas de défaite par contre, ça sent le sapin.

Trois matchs, trois scénars bien différents mais pas un seul match vraiment équilibré. Cette série entre le Thunder et les Wolves n’envoie pas spécialement de rêve, mais ce duel est peut-être loin d’être terminé.

Oklahoma City Thunder (1) – Minnesota Timberwolves (6) : 2-1

Game 1 : Oklahoma City Thunder – Minnesota Timberwolves, 114-88

: – Minnesota Timberwolves, 114-88 Game 2 : Oklahoma City Thunder – Minnesota Timberwolves, 118-103

– Minnesota Timberwolves, 118-103 Game 3 : Minnesota Timberwolves – Oklahoma City Thunder, 143-101

Ce soir à 2h30, les Wolves auront ce qu’il s’apparente à une dernière chance de faire douter le Thunder. En effet, si à 2-2 les dés seront à re-jeter, à 3-1 OKC et retour dans l’Oklahoma mercredi soir, il faudra commencer à penser congés d’été dans le Minnesota. Shai Gilgeous-Alexander et ses fratés ont laissé le Game 3 dans les grandes largeurs et ont probablement très vite switché sur la suite, alors que pour Anthony Edwards et sa meute la bonne dynamique de ce match 3 peut très bien permettre d’enchainer un deuxième gros match.

OKC reste favori mais vacille un chouïa, et nous on attend que cette série prenne un peu de consistance. Un money time, des gros tirs, un vrai duel Ant vs SGA c’est trop demandé ? Rendez-vous à 2h30, peu importe le menu nous on sera là pour s’en mettre plein la panse.