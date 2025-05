La réaction était attendue, mais peut-être pas aussi forte. Les Wolves ont infligé une correction au Thunder ! 42 points d’écart à l’arrivée, Anthony Edwards et Julius Randle ont assuré, une adresse derrière l’arc retrouvée. En bref, les Loups reviennent à 2-1, le suspense est relancé.

On le sait tous, personne n’est jamais remonté d’un 3-0 en Playoffs. Alors quand tu perds déjà 0-2, la réponse se doit d’être cinglante pour relancer la machine, et c’est exactement ce qu’ont fait les Wolves ce soir. 42 points d’écart au buzzer, il y en avait déjà 31 à la mi-temps. Ce match a peut-être perdu son suspense très rapidement, mais la série par contre, elle, en a retrouvé un peu.

Qui de mieux pour donner le ton que ton franchise player ? Après deux premiers matchs insuffisants, Ant a dès le début mis la tête du Thunder sous l’eau qui ne remontera jamais à la surface. 16 points dans le premier quart pour lui, à 6 sur 8 au tir, de la grosse défense et 5 rebonds en prime. Résultat, derrière son leader, la meute prend 20 points d’avance après seulement 12 minutes.

Edwards finira le match à 30 pions… en 30 minutes (71% au tir). Mais il peut également remercier son lieutenant Julius Randle, qui après avoir été benché au match 2, a parfaitement répondu avec ses 24 puntos ce soir à 9/15 au tir. On n’oubliera pas non plus le petit Terrence Shannon Jr qui a maintenu la pression sur OKC dans le deuxième quart avec ses 9 points (15 sur tout le match), alors qu’il en avait jusqu’à présent marqué 6 sur l’ensemble des Playoffs.

Eh bah oui quand les choses tournent dans ton sens ça va forcément mieux. Au delà de la petite surprise Shannon Jr, les Loups ont surtout retrouvé de l’adresse depuis le parking. 28 et 29% sur les deux premiers matchs, cette nuit c’était open bar, 50% de loin à 20/40. Rudy Gobert aurait pas pu en prendre un ? C’était juste pour vérifier un truc.

En parlant de notre Gobzilla, lui aussi a bien step-up. Beaucoup plus agressif défensivement, Rudy a laissé beaucoup moins d’espaces aux attaquants d’OKC, notamment Shai qui, en sortie d’écran, se retrouvait constamment avec un grand gaillard de 2m16 prêt à lui sauter dessus, plutôt qu’à lui laisser prendre son rythme à mi-distance. Au global, ce sont même tous les Wolves qui ont haussé leur intensité, et ça fait une magnifique différence.

Côté OKC, comme toujours dans ce genre de match, rien à retenir. Étouffé dès le début, personne n’a réussi à vraiment hausser son niveau de jeu pour rivaliser avec l’effort des Loups. Cependant, peu importe le score, une défaite ne reste qu’une défaite, le Thunder a toujours l’avantage à 2-1. Faut juste effacer cette performance des mémoires et revenir plus fort au match 4. Alors, réaction de Shai et compagnie, ou Minnesota revient à 2-2 ? Réponse dans la nuit de lundi à mardi, à 2h30.