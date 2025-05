Après la sortie de l’Équipe de France hier dès les poules, Orléans a quitté la compétition un step plus tard, en quarts de finale. C’était plutôt bien parti face à la Pologne, mais le money time n’a pas souri aux Bleues.

Le Parc Chanot avait pourtant (re)fait le plein pour encourager la dernière équipe féminine française en lice. Sixtine Macquet avait pourtant commencé son match par deux énormes bâches et un pick and roll d’école avec Maud Stervinou, mais malheureusement les Polonaises sont revenues, à la dure. Marie Mané a fait gouter le sol à une ou deux filles en rouge, Yohanna Ewodo a lâché des moves d’école, mais que voulez-vous, en face les Polonaises la voulaient aussi.

Un dernier lay-up à la dernière seconde, validé par la VAR, et donc cette équipe d’Orléans, l’Équipe de France 2, quittait prématurément le bracket, laissant votre rédacteur tout triste mais également assez satisfait de pouvoir prendre un peu de temps pour aller dîner.

Le prochain rendez-vous pour voir la France du 3×3 briller ? Demain, 14h, pour le quart de finale entre Toulouse et Miami, entre le cassoulet et le botox, entre Rick Ross et Francis Cabrel. On vous le dit tout de suite, ici on préfère les grosses moustaches aux gros tatoos.