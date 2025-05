Sous une chaleur de plomb et en attendant d’autres expressions de vieux, le Masters de Marseille a débuté aujourd’hui avec du très, très beau monde sur le demi-terrain. TrashTalk est sur place, alors TrashTalk vous raconte.

A la question “peut-on aller acheter en rapide un t-shirt “eh merce le Vel” non loin du stade, la réponse est non, à moins d’aimer les files d’attentes de plus de cent mètres. A la question “peut-on vous raconter ce qu’on a vu aujourd’hui Parc Chanot”, la réponse est oui.

Tiens, autre devinette : savez-vous comment reconnaitre les supporters de l’équipe de Toulouse ? Facile, ce sont eux, là, qui ont ramené des immenses têtes à l’effigie des quatre joueurs de l’équipe. Encombrant, mais drôle.

Opposés à la formation japonaise de Shinagawa, Franck Seguela, Jules Rambaut, Paul Djoko et Hugo Suhard n’ont pas fait de détail au premier match (20-14), mais sont tombés lors du deuxième contre un espèce de Jérôme Commandeur sous protéine, Jérôme Gros Mangeur, qui a surtout fait sa place dans la raquette de Toulouse. Une défaite face à Chongming au final, et une deuxième place de la poule qui les envoie en quarts face à Miami, ce sera encore un cran au dessus en terme de level, va falloir faire un vrai dodo pour être en forme demain. Dodo que pourront faire sans stress les Bordelais, défaits deux fois pour leur part et donc éliminés, mais ne dit-on pas que c’est en checkballant qu’on devient checkballon.

Une première journée ensoleillée, mes avant-bras confirment, et des quarts qui s’annoncent bouillants demain dès 13h15. En attendant ? C’est soit Jul au Vel soit Sixtine Macquet qui post-up des Polonaises, on ne va pas hésiter très longtemps.