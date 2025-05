Ces Playoffs sont incroyables, mais pour l’instant la Finale de Conférence à l’Ouest ne respire pas le suspense. Deux matchs et deux victoires solides du Thunder à la maison, et ce soir une occasion (la dernière déjà ?) pour les Wolves de relancer la série. On y croit ou pas ?

Oklahoma City Thunder (1) – Minnesota Timberwolves (6) : 2-0

Game 1 : Oklahoma City Thunder – Minnesota Timberwolves, 114-88

: – Minnesota Timberwolves, 114-88 Game 2 : Oklahoma City Thunder – Minnesota Timberwolves, 118-103

Les deux premiers matchs de cette série ont laissé place à une sensation de type Warriors 2016. D’énormes runs défensifs suivis, forcément, de tonnes de paniers faciles et d’un rythme qui s’en retrouve forcément magnifié en attaque. OKC a mis les gaz dans les troisièmes quarts et Minnesota n’a rien compris, et à l’arrivée des deux équipes à Minneapolis on est donc sur un 2-0 bien net bien sans bavure.

Shai Gilgeous-Alexander joue comme le MVP qu’il est désormais, les lieutenants font le job, et après une série difficile contre les Nuggets, Mark Daigneault s’éclate avec ses rotations. Côté Wolves ? Anthony Edwards a fait la rencontre d’Alex Caruso et il en souffre beaucoup, alors que ses lieutenants ne sont au mieux que des fous du roi dans cette série.

Le déclic pour Chris Finch et ses Loups ? Il viendra probablement et justement d’Anthony Edwards qui, s’il veut être officiellement celui qu’il peut être, va devoir sortir quelques uns des matchs de sa vie dans les jours qui viennent. Prendre 30 tirs c’est mieux, en mettre au moins la moitié ce serait bien, puisque lui n’aura pas – débat ouvert – vingt lancers comme son vis-à-vis. Julius Randle doit également retrouver son niveau des deux premières séries, car à défaut d’être un fou du roi le J a carrément été le fou du bus au Game 2.

3h30 ce soir, pour le match de l’avant-dernière chance pour les Wolves. OKC veut frapper un grand coup et souffler avant une potentielle finale alors attention les yeux, ça pourrait aller encore très très vite ce soir.